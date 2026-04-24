Trường học tổ chức nhiều hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Học sinh Trường THPT Hùng Vương đồng diễn võ Vovinam tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn), lễ Giỗ Tổ được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động nhiều màu sắc.

Mở đầu chương trình là tiết mục múa lân và trống hội rộn ràng, tạo không khí hào hùng nhưng không kém phần gần gũi. Tiếp theo đó, hai tiết mục “Múa truyền thống thời đại Hùng Vương” và “4000 năm rực rỡ gấm hoa” do tập thể giáo viên nhà trường biểu diễn đã tái hiện sinh động không gian văn hóa thời kỳ dựng nước.

Tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Hùng Vương tham gia các tiết mục văn nghệ tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, cho biết, theo sử sách, thời đại các Vua Hùng đã mở ra buổi đầu dựng nước, đặt nền móng cho một quốc gia có chủ quyền. Đó không chỉ là lịch sử, mà còn là văn hóa, lưu truyền các giá trị tinh thần cốt lõi của người Việt.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương dâng hương tại bàn thờ Quốc Tổ

"Là học sinh Trường THPT Hùng Vương, ngôi trường mang tên Quốc Tổ, các em không chỉ mang một danh xưng, mà còn mang theo một lời nhắc nhở thiêng liêng hãy sống xứng đáng với những giá trị mình được kế thừa. Sự xứng đáng ấy không nằm ở những điều lớn lao ngay lập tức, mà được hình thành từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ: một giờ học nghiêm túc, một lời nói có trách nhiệm, một lựa chọn đúng đắn dù không dễ dàng. Chính những điều giản dị ấy, khi được duy trì mỗi ngày, sẽ tạo nên một con người có nền tảng và một tương lai có giá trị”, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương gửi gắm đến các thế hệ học trò tại buổi lễ.

Cũng trong sáng 24-4, tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định), tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường đã có nhiều hoạt động tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư biểu diễn tiết mục văn nghệ tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, các hoạt động nhằm giáo dục học sinh lòng yêu nước, có ý thức tự hào về các giá trị truyền thống của dân tộc, từ đó hiểu rõ trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn, tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời đóng góp xây dựng đất nước.

Các hoạt động nhằm giáo dục học sinh lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc

Hòa chung không khí cả nước hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, các trường học trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như: hội thi trang trí mâm cỗ truyền thống, ngày hội trò chơi dân gian, cuộc thi kể chuyện lịch sử... nhằm tạo không khí vui tươi, lồng ghép các nội dung giáo dục về văn hóa truyền thống dân tộc cho học sinh các bậc học.

THU TÂM