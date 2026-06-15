Giáo dục

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa nhận 4.200 hồ sơ đăng ký dự khảo sát vào lớp 6

SGGPO

Trưa 15-6, thông tin từ Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn, TPHCM) cho biết, có khoảng 4.200 học sinh đăng ký tham dự tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027. So với chỉ tiêu tuyển sinh là 350 học sinh, tỷ lệ chọi năm nay là 1 "chọi" 12. 

Thí sinh tham dự khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026
Thí sinh tham dự khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026

Theo cô Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, nhà trường đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ dự tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027.

Số liệu thống kê cho biết, có khoảng 4.200 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 của trường.

Như vậy, so với năm 2025, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 của trường cũng là 350 học sinh, có 4.851 học sinh đăng ký thì năm nay tỷ lệ cạnh tranh giảm nhẹ.

Khi đến nhận thẻ dự khảo sát, phụ huynh cần mang theo đơn đăng ký dự khảo sát in từ cổng tuyển sinh đầu cấp: Đơn phải có chữ ký và dán ảnh của học sinh (ảnh khổ 3 x 4, mặc đồng phục học sinh); Biên nhận hồ sơ minh chứng.

Địa điểm nhận thẻ dự khảo sát tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (số 20 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn).

Thí sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực vào ngày 1-7.

Bài khảo sát diễn ra trong 90 phút, gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Trong đó phần trắc nghiệm làm trong 30 phút, gồm 20 câu trắc nghiệm.

Phần tự luận làm trong 60 phút, gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết), Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn.

Trong đó, học sinh làm bài bằng tiếng Anh ở phần khảo sát năng lực tiếng Anh. Riêng hai phần khảo sát năng lực toán học và tư duy logic; khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn, học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

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