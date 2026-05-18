Ổn định kế hoạch khảo sát tuyển sinh lớp 6

Thông tin TPHCM có 5 trường THCS tổ chức khảo sát tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh, trong đó khu vực 3 có Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Học sinh tham gia kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026

Cả 5 trường cùng tổ chức khảo sát ngày 1-7 nhằm hạn chế tình trạng “thí sinh ảo” - học sinh chỉ có thể đăng ký và trúng tuyển vào một trường duy nhất. Trước đây, khu vực 1 có 2 trường tổ chức khảo sát là THCS Nguyễn An Khương (xã Hóc Môn) và THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng). Năm nay, cả hai chuyển sang hình thức xét tuyển. Thông tin được công bố khi đã sắp kết thúc năm học khiến nhiều gia đình bất ngờ vì đã cho con ôn luyện từ đầu năm học lớp 5.

Thực tế, áp lực tuyển sinh lớp 6 tại các trường có chất lượng đầu vào cao vẫn rất lớn. Dù ngành giáo dục khẳng định không tổ chức thi tuyển lớp 6, việc khảo sát đánh giá năng lực vẫn tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể đối với học sinh cuối cấp tiểu học. Vì vậy, mọi thay đổi liên quan đến phương thức tuyển sinh nên được công bố sớm và ổn định.

Trường THCS Nguyễn An Ninh là ví dụ cho thấy sự thay đổi khá lớn trong năm học tới. Nếu trước đây trường chỉ khảo sát đối với lớp tạo nguồn, còn lớp đại trà tuyển theo phân tuyến, thì năm học 2026-2027 sẽ khảo sát 100% đầu vào lớp 6. Chỉ tiêu tuyển sinh tăng từ 190 (5 lớp) lên 280 học sinh (8 lớp); phạm vi tuyển sinh cũng mở rộng nhiều địa bàn. Điều kiện dự tuyển năm nay cũng có sự điều chỉnh nhằm mở rộng cơ hội cho học sinh.

Theo đó, học sinh tham gia dự tuyển phải đạt mức “Hoàn thành xuất sắc” ở lớp 5; điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 của hai môn Toán và Tiếng Việt đều từ 9 điểm trở lên. Nội dung khảo sát năm nay thay đổi đáng kể khi thời gian làm bài tăng từ 60 lên 90 phút, gồm cả trắc nghiệm và tự luận để đánh giá năng lực tiếng Anh, tư duy logic, toán học, đọc hiểu và làm văn. Chính sách cộng điểm ưu tiên cũng mở rộng hơn khi học sinh đoạt giải cấp tỉnh, thành phố ở các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao, khoa học kỹ thuật đều được cộng điểm.

Việc điều chỉnh phương thức khảo sát tuyển sinh là cần thiết sau sắp xếp địa giới hành chính. Tuy nhiên, điều phụ huynh mong muốn nhất vẫn là tính ổn định. Từ những năm học sau, Sở GD-ĐT TPHCM và các địa phương cần sớm công bố kế hoạch khảo sát tuyển sinh để phụ huynh, học sinh chủ động hơn trong việc xây dựng lộ trình học tập, giảm áp lực không cần thiết cho học sinh cuối cấp tiểu học.

MINH TRANG - HẢI BÌNH