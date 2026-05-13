TPHCM: Khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 đồng loạt diễn ra vào ngày 1-7

Ngày 13-5, Sở GD-ĐT TPHCM thông báo kế hoạch khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 của Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) và 4 trường THCS tuyển sinh bằng hình thức này trong năm học 2026-2027.

Theo đó, năm học 2026-2027, TPHCM có 5 trường thực hiện khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (trường phổ thông trực thuộc Sở GD-ĐT), Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Trong đó, đối với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa:

Năm học 2026-2027, trường tuyển 10 lớp 6 với tổng chỉ tiêu 350 học sinh.

Điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM, có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 đối với hai môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên.

Sở GD-ĐT sẽ tổ chức kỳ khảo sát vào ngày 1-7. Bài khảo sát diễn ra trong 90 phút với 2 phần:

+ Phần trắc nghiệm: 20 câu (30 phút).

+ Phần tự luận (60 phút) gồm 3 nội dung: khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn thực hiện bằng tiếng Việt.

Căn cứ vào kết quả khảo sát của học sinh, Sở GD-ĐT sẽ xét theo danh sách từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với 4 trường theo mô hình tiên tiến, hội nhập trực thuộc UBND phường, xã gồm: THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ, THCS Trần Quốc Toản và THCS Nguyễn An Ninh sẽ thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh cụ thể do địa phương ban hành và đề án đã được Sở GD-ĐT phê duyệt.

Sở GD-ĐT sẽ xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn đảm bảo công bằng, khách quan. UBND các phường chịu trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện kỳ khảo sát gồm công tác coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo.

Phụ huynh có nhu cầu khảo sát liên hệ trực tiếp với trường có nguyện vọng đăng ký để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, phụ huynh truy cập cổng tuyển sinh đầu cấp của TPHCM để thực hiện đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ.

Đề khảo sát của các trường này có cấu trúc tương tự Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Học sinh sẽ làm bài khảo sát năng lực vào ngày 1-7.

Phụ huynh lưu ý các mốc thời gian sau: Từ 8 giờ ngày 9-6 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 14-6: Các trường hướng dẫn phụ huynh cách đăng ký. Từ ngày 15-6 đến 23-6: Các trường rà soát hồ sơ, trích xuất dữ liệu thí sinh từ hệ thống tuyển sinh, tiến hành đánh số báo danh, đồng thời thông báo đến phụ huynh các trường hợp học sinh không đủ điều kiện. Từ 8 giờ ngày 24-6 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 26-6: Cha mẹ học sinh mang đơn đăng ký đã in từ hệ thống đến trường để nhận thẻ dự khảo sát. Ngày 1-7: Tổ chức khảo sát. Dự kiến ngày 7-7: Công bố kết quả chấm khảo sát. Từ ngày 8-7 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 14-7: Học sinh nộp hồ sơ nhập học.

THU TÂM