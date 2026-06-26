Truyền lượng máu lớn cứu sống người bệnh bị vỡ động mạch chủ ngực nguy kịch

Ngày 26-6, Bệnh viện Thống Nhất cho biết vừa phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh T.V.S. (78 tuổi, ngụ Lâm Đồng) bị vỡ động mạch chủ ngực – một trong những cấp cứu tim mạch nguy hiểm, có nguy cơ tử vong rất cao do sốc mất máu nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thăm khám cho người bệnh

Người bệnh có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, gút và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, đột ngột xuất hiện cơn đau ngực trái dữ dội lan ra sau lưng, kèm khó thở, được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đau ngực dữ dội, suy hô hấp, tụt huyết áp, có dấu hiệu sốc và phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp.

Kết quả chụp CT khẩn cấp cho thấy người bệnh bị loét xuyên thành động mạch chủ ngực đã vỡ, gây chảy máu vào khoang trung thất và tràn máu màng phổi hai bên với số lượng lớn. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, đe dọa tính mạng từng phút.

Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật Hybrid (phẫu thuật kết hợp giữa mổ hở và can thiệp nội mạch). Ê-kíp tiến hành chuyển vị các nhánh động mạch nuôi não và chi trên, đồng thời đặt stent graft che phủ vị trí động mạch chủ bị vỡ để ngăn chảy máu. Song song đó, bệnh nhân được dẫn lưu hơn 2 lít máu trong khoang màng phổi hai bên.

Trong suốt quá trình phẫu thuật và hồi sức tích cực, người bệnh được truyền khối lượng lớn các chế phẩm máu để bù lượng máu đã mất, gồm 6 đơn vị hồng cầu lắng, 6 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 1 đơn vị tiểu cầu, góp phần duy trì huyết động và giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Các nhánh động mạch nuôi não và chi trên được bảo tồn tốt, vị trí tổn thương động mạch chủ được xử lý hoàn toàn. Đến nay bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi nở tốt, không còn tình trạng tràn dịch màng phổi.

Theo TS-BS Nguyễn Duy Tân, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch – lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, bệnh lý động mạch chủ bao gồm: phình, bóc tách, loét xuyên thành, máu tụ thành..thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt ở những người có tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc xơ vữa động mạch. Các triệu chứng như đau ngực dữ dội, đau lan ra sau lưng, khó thở xuất hiện đột ngột cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức vì có thể là dấu hiệu của những biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

THÀNH AN