"Hồn quê trong phố" sáng đèn tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Kết hợp nghệ thuật truyền thống với không gian di sản và công nghệ trình diễn, chương trình "Hồn quê trong phố" chính thức ra mắt tối 4-7 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, góp phần tạo thêm sản phẩm văn hóa đặc trưng của thành phố.

Chương trình nghệ thuật "Hồn quê trong phố" biểu diễn bên trong khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Tối 4-7, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97A, đường Phó Đức Chính, phường Sài Gòn, TPHCM), Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo tổ chức, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật "Hồn quê trong phố", giới thiệu và lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Nam bộ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Tham dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cùng lãnh đạo Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, các văn nghệ sĩ và đông đảo khán giả.

Hồn quê trong phố là một dự án hướng đến kiến tạo một sản phẩm văn hóa đặc trưng của TPHCM, nơi nghệ thuật truyền thống được đặt trong đối thoại với không gian di sản, công nghệ trình diễn và đời sống đương đại để mở ra những trải nghiệm văn hóa mới cho công chúng.

Màn trình diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc trong chương trình nghệ thuật "Hồn quê trong phố". Ảnh: THÚY BÌNH

Điểm đặc biệt của chương trình là được tổ chức trong không gian kiến trúc của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Công trình có tuổi đời hơn một thế kỷ như được “đánh thức” bằng âm thanh, ánh sáng và những chuyển động của nghệ thuật biểu diễn.

Màn biểu diễn "Hương sen ngày nắng". Ảnh: THÚY BÌNH

Âm thanh của đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, đàn kìm, tiếng trống, nhịp phách... hòa quyện cùng không gian kiến trúc và nghệ thuật biểu diễn, đưa khán giả qua hành trình hình thành, phát triển của vùng đất Nam bộ, từ buổi khai mở, đời sống cư dân, lao động, lễ hội dân gian, đờn ca tài tử đến nhịp sống sôi động của Sài Gòn – Gia Định – TPHCM hôm nay.

Cảnh diễn "Đám cưới trên đường quê". Clip: THÚY BÌNH

Chương trình Hồn quê trong phố được Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen định hướng biểu diễn định kỳ tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Việc khai thác sáng tạo không gian di sản không chỉ gia tăng sức hấp dẫn của bảo tàng, tạo thêm điểm đến nghệ thuật về đêm cho người dân và du khách, mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái văn hóa - du lịch giàu bản sắc, từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của TPHCM.

Hồn quê trong phố tiếp tục sáng đèn suất diễn vào tối 5-7 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

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