Văn hóa

Khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026

SGGPO

Tối 3-7, Sở VH-TT TP Huế khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026, nhằm tôn vinh giá trị của áo dài Huế, khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch Huế đến du khách.

Video: Khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026

Tuần lễ Áo dài Huế 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 10-7, mang lại cho người dân và du khách không gian văn hóa sống động, trải dài từ khu vực trung tâm bên dòng sông Hương tới các làng quê, làng cổ và vùng di sản.

Mở đầu tuần lễ là chương trình “Áo dài kết nối du lịch và di sản”, diễn ra tại khu vực Quốc Tử Giám, tiếp nối là "Đêm lễ hội Áo dài - Hương Giang dệt dáng Kinh kỳ" vào tối 3-7 tại không gian mở ven sông Hương (trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế).

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"Đêm lễ hội Áo dài Hương Giang dệt dáng Kinh kỳ" là điểm nhấn tại Tuần lễ Áo dài Huế 2026

Ngày 4-7, ngày giỗ của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát - vị chúa Nguyễn có công lớn trong việc định hình trang phục dân tộc Việt Nam, diễn ra các hoạt động: dâng hoa, dâng hương tại lăng Trường Thái, lễ tri ân Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và Hoàng đế Minh Mạng, chương trình quảng diễn quy mô lớn “Việt Phong hội tụ - Bách hoa bộ hành” tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội.

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động cộng đồng như chương trình đạp xe vì môi trường “Áo dài qua phố”, đạp xe vì cộng đồng “Áo dài Huế - Hương sắc Thanh Trà”, diễu hành áo dài, trình diễn nghệ thuật, triển lãm chuyên đề, không gian trải nghiệm và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên, học sinh.

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Theo ban tổ chức, không chỉ là lễ hội của sắc đẹp và thời trang, tuần lễ còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa sâu sắc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của trang phục truyền thống Việt Nam.

TRƯƠNG QUÂN - MINH NGỌC

Từ khóa

áo dài huế tuần lễ áo dài huế 2026 trang phục truyền thống di sản

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