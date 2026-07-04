Quảng Trị lan tỏa thông điệp hòa bình từ đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Tối 4-7, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”.

Điểm nhấn đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Dòng chảy ký ức”, “Ánh sáng hòa bình” và “Thế giới hòa ca”, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, âm thanh, ánh sáng, sân khấu thực cảnh và pháo hoa tầm cao.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Chương trình tái hiện hành trình từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình, đoàn kết và phát triển của Quảng Trị nói riêng, Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng, được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Phó Thủ tướng chia sẻ, trên mảnh đất Quảng Trị, bên dòng Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, mỗi người càng thấm thía giá trị của hòa bình, càng biết ơn những người đã hiến dâng tuổi xuân, cuộc đời cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng Lễ hội Vì Hòa bình trở thành sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước lan tỏa quốc tế.

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12, với nhiều hoạt động tri ân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và hoạt động cộng đồng, mang thông điệp hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Đông đảo người dân và du khách tham dự chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Một trong những hoạt động trọng điểm là chương trình thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, diễn ra tối 26-7 tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; cùng lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua chuỗi hoạt động của lễ hội, Quảng Trị tiếp tục lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và phát triển từ vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

VĂN THẮNG