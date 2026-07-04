NSND Hoàng Yến tiếp tục đưa kịch lịch sử đến giảng đường

Chiều 4-7, tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, NSND Hoàng Yến cùng ê-kíp biểu diễn vở kịch lịch sử "Thành Thăng Long thuở ấy" (tác giả Chu Thơm, đạo diễn NSND Giang Mạnh Hà) phục vụ giảng viên và sinh viên nhà trường.

Một cảnh trong vở kịch. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở diễn có sự tham gia của NSND Hoàng Yến, NSƯT Phạm Huy Thục cùng các diễn viên Lê Hoàng Giang, Tây Phong, Thùy Dương, Việt Thi, Nguyễn Công Hậu và Thắng Tăng.

Đây là một trong những suất diễn thuộc chương trình sân khấu học đường hè 2026 dành cho sinh viên các trường đại học, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ.

TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm TPHCM, tặng hoa và thư cảm ơn ê kíp biểu diễn vở kịch. Ảnh: THÚY BÌNH

Theo ê-kíp, gần 10 năm qua, Trung tâm Biểu diễn Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM đã thực hiện hơn 400 suất diễn kịch lịch sử tại các trường đại học và THPT trên địa bàn TPHCM, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh, sinh viên thông qua nghệ thuật sân khấu.

Giảng viên và sinh viên trường Đại học Sư Phạm TPHCM thưởng thức vở kịch. Ảnh: THÚY BÌNH

Đồng hành với chương trình, Quỹ Giáo dục Thiện Tâm (thuộc Công ty CP Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nam Trường Sơn) hỗ trợ kinh phí tổ chức các suất diễn, góp phần mở rộng hoạt động đưa kịch lịch sử đến các trường học.

Một cảnh trong vở kịch. Ảnh: THÚY BÌNH

Thành Thăng Long thuở ấy tái hiện giai đoạn chuyển giao từ triều Lý sang triều Trần - một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Tác phẩm khắc họa những xung đột, lựa chọn và khát vọng của các nhân vật lịch sử như Trần Thủ Độ, Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng, Trần Thị Dung, Thuận Thiên…, đồng thời đặt ra thông điệp về trách nhiệm giữa lợi ích cá nhân và lợi ích quốc gia.

Một cảnh trong vở kịch. Ảnh: THÚY BÌNH

Thông qua vở diễn, ê-kíp mong muốn giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử dưới góc nhìn gần gũi, nhân văn, qua đó hiểu hơn về những con người đã góp phần dựng xây và bảo vệ đất nước.

THÚY BÌNH