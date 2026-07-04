Tôn vinh giá trị sơn mài Nam bộ

Ngày 4-7, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (phường Xuân Hòa, TPHCM), triển lãm bộ sưu tập sơn mài “Châu tất bình dân” khai mạc, giới thiệu đến công chúng những giá trị đặc sắc của nghề sơn mài truyền thống Nam bộ qua các hiện vật được chế tác trong giai đoạn 1950-1990.

Khách tham quan triển lãm, tìm hiểu về sơn mài Nam bộ

Triển lãm kéo dài đến ngày 4-10, do Công ty Sách Huyền Đức và nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân sưu tập, phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức. Bộ sưu tập được tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm tranh sơn mài và mỹ nghệ sơn mài chế tác tại Thủ Dầu Một - Sài Gòn - TPHCM trong giai đoạn 1950-1990.

Một góc hiện vật trưng bày tại triển lãm

Theo nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân, tên gọi “Châu tất bình dân” mang nhiều tầng ý nghĩa. “Châu” là màu đỏ son, “Tất” là cây sơn - nguồn nguyên liệu tạo nên các sản phẩm sơn truyền thống.

Hai chữ “Bình dân” nhằm tôn vinh những người thợ, nghệ nhân âm thầm góp phần tạo nên các tác phẩm sơn mài, đồng thời khẳng định tiêu chí của bộ sưu tập là hướng đến những giá trị lao động và nghề thủ công truyền thống.

Cụm từ “Châu tất” cũng đồng âm với “Chu tất” trong tiếng Việt, mang ý nghĩa hoàn thành công việc một cách trọn vẹn.

Khách tham quan triển lãm

Theo giới thiệu của ban tổ chức, triển lãm không chỉ giới thiệu sản phẩm mỹ nghệ sơn mài truyền thống mà còn góp phần tái hiện diện mạo một làng nghề từng phát triển mạnh tại Thủ Dầu Một - Bình Dương và Sài Gòn - TPHCM. Qua đó, khẳng định những đóng góp của các nghệ nhân, chủ xưởng và người thợ trong việc hình thành dòng sản phẩm mỹ nghệ đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Từ góc nhìn của các nhà sưu tập, triển lãm này góp phần mở rộng cách tiếp cận nghiên cứu và trưng bày đối với các sản phẩm mỹ nghệ, vốn trước đây chưa được quan tâm đúng mức trong các hoạt động triển lãm chuyên đề.

HỒNG DƯƠNG