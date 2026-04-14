Từ 1-10, thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh thành

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW về “Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”.

Từ 1-10-2026, thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh thành

Nội dung kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 27-3-2026, Bộ Chính trị đã xem xét Tờ trình 38-TTr/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư pháp về đề án trên, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thông qua Đề án với một số nội dung.

Theo đó, thực hiện thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường; UBND 10 tỉnh, thành: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện thí điểm từ 1-10-2026 đến 30-9-2028.

Luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan công an, sĩ quan quân đội, người làm việc trong nhà nước được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, thực hiện các hoạt động có tính chất pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị Việt Nam.

Luật sư công không bao gồm các viên chức đang thực hiện trợ giúp pháp lý.

Luật sư công ngoài đáp ứng tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chuẩn của luật sư, phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp…

Phạm vi công việc của luật sư công bao gồm: tư vấn, đại diện cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tại Trung ương và địa phương, doanh nghiệp nhà nước tham gia tố tụng, giải quyết các vụ kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế về đầu tư, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự và tham gia quá trình thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tư vấn pháp lý cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương, doanh nghiệp nhà nước trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án kinh tế - xã hội; tư vấn và tham gia giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; các công việc có tính chất pháp lý khác tại cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước.

Phạm vi hoạt động của luật sư công không bao gồm hoạt động trợ giúp pháp lý và không trùng lặp với hoạt động pháp chế của cơ quan, đơn vị.

Về mô hình tổ chức luật sư công, không hình thành cơ quan, tổ chức luật sư công độc lập. Cơ quan, tổ chức nơi luật sư công làm việc trực tiếp quản lý luật sư công theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan công an, sĩ quan quân đội, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước và pháp luật về luật sư công. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tuyển dụng luật sư công quyết định đơn vị chuyên môn thực hiện quản lý luật sư công trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư công.

Bộ Tư pháp giúp Chính phủ quản lý nhà nước về luật sư công trên phạm vi toàn quốc. UBND cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về luật sư công ở địa phương.

Sở Tư pháp giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về luật sư công trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND tỉnh thành thực hiện quản lý nhà nước về luật sư công.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư các tỉnh, thành là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư công.

LÂM NGUYÊN