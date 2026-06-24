Y tế - Sức khỏe

Từ 1-7, Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 sẽ đi vào hoạt động

SGGPO

Ngày 24-6, Sở Y tế TPHCM cho biết cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TPHCM (phường Bình Dương) đã sẵn sàng đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ 1-7.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị đưa cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần đi vào hoạt động
Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị đưa cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần đi vào hoạt động

Trong giai đoạn đầu sẽ có 48 nhân viên y tế được bố trí làm việc tại cơ sở 4, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ. Đặc biệt, có 13 bác sĩ chuyên khoa tâm thần giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác khám bệnh, điều trị và quản lý người bệnh tại cơ sở này.

Cơ sở 4 được đưa vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho các cơ sở hiện hữu của Bệnh viện Tâm thần TPHCM mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực Bình Dương và các địa bàn lân cận được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Theo Sở Y tế TPHCM, trong bối cảnh TPHCM sau hợp nhất có quy mô dân số trên 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng gia tăng, việc đưa Cơ sở 4 vào hoạt động là bước đi có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần của thành phố theo hướng đa trung tâm, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa cho người dân ở mọi khu vực.

Cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần TPHCM trước đây là Bệnh viện Tâm thần Bình Dương, sau thời gian được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và nhiều hạng mục công trình bị xuống cấp, cần được sửa chữa, cải tạo trước khi có thể đưa vào hoạt động trở lại.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo TPHCM cùng sự phối hợp của các sở, ngành liên quan, công tác cải tạo cơ sở vật chất, chuẩn bị trang thiết bị và nguồn nhân lực đã được triển khai khẩn trương trong thời gian qua. Đến nay, các điều kiện cần thiết cho hoạt động khám chữa bệnh giai đoạn 1 cơ bản đã được hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân.

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