TPHCM quy định mức chi khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Ngày 17-6, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa có văn bản hướng dẫn giá khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám sức khỏe cho người dân Ảnh BVCC

Theo hướng dẫn, tổng chi phí khám sức khỏe định kỳ do ngân sách nhà nước thanh toán không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm. Mức giá này được xây dựng trên cơ sở giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế thực hiện khám. Đối với chi phí khám lâm sàng, giá khám sẽ được tính theo số chuyên khoa và hạng bệnh viện.

Tại các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1, giá khám một chuyên khoa là 50.600 đồng; khám 4 chuyên khoa là 96.140 đồng; khám từ 5 chuyên khoa trở lên là 101.200 đồng. Tại bệnh viện hạng 2, mức giá tương ứng là 45.000 đồng, 85.500 đồng và 90.000 đồng.

Đối với bệnh viện hạng 3, mức giá tương ứng là 39.800 đồng; khám 4 chuyên khoa là 75.620 đồng; khám từ 5 chuyên khoa trở lên là 79.600 đồng. Bên cạnh khám lâm sàng, người dân còn được thực hiện các xét nghiệm và kỹ thuật cận lâm sàng theo gói khám sức khỏe.

Một số dịch vụ phổ biến gồm tổng phân tích tế bào máu, xét nghiệm đường huyết, urê máu, creatinin máu, men gan, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang ngực. Mức giá các dịch vụ này được áp dụng theo khung giá khám chữa bệnh hiện hành của Bộ Y tế và HĐND TPHCM.

Trường hợp tổng chi phí gói khám tại cơ sở y tế vượt quá mức 350.000 đồng/người thì cơ sở khám chữa bệnh phải điều chỉnh để bảo đảm không vượt mức trần theo quy định. Đối với các cơ sở y tế tư nhân tham gia chương trình, việc thanh toán chi phí khám sức khỏe sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành của Chính phủ về bảo hiểm y tế.

THÀNH SƠN