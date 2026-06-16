TPHCM: Hơn 2,3 triệu người đã lập được dữ liệu sức khỏe

Ngày 16-6, Sở Y tế TPHCM cho biết, đến nay nền tảng Sức khỏe cộng đồng của ngành y tế thành phố đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của 2.311.179 người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương thăm khám cho người dân

Trong đó, 2.180.245 hồ sơ là dữ liệu khám sức khỏe của học sinh trong năm học 2025–2026 và 130.934 hồ sơ là dữ liệu của người dân được khám sức khỏe từ ngày 1-1-2026 đến nay.

Đây là những dữ liệu nền tảng đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân thành phố, tạo cơ sở để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời, hỗ trợ công tác dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tiến trình chuyển đổi số của ngành y tế.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện sở đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chuyển đổi số thành phố đẩy nhanh việc hoàn thiện Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân và tích hợp trên Ứng dụng Công dân số. Trước mắt, toàn bộ kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử để hình thành dữ liệu sức khỏe ban đầu cho mỗi người dân.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi Kho dữ liệu của ngành y tế chính thức đi vào vận hành (dự kiến vào cuối năm 2026), việc kết nối và liên thông giữa Hồ sơ sức khỏe điện tử với Hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành bức tranh toàn diện về tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời.

"Việc xây dựng và liên thông dữ liệu này không chỉ giúp người dân dễ dàng theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân trên môi trường số mà còn tạo nền tảng để các cơ sở y tế khai thác, cập nhật và sử dụng dữ liệu một cách liên tục, phục vụ chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị, tăng cường y tế dự phòng và thúc đẩy quản trị ngành y tế dựa trên dữ liệu", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Về tiến độ triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, ngành y tế ghi nhận và biểu dương sự chủ động, nỗ lực của nhiều địa phương trong việc tổ chức thực hiện. Đến nay, một số địa phương đạt số lượng người dân được khám sức khỏe cao, dẫn đầu gồm: xã An Nhơn Tây (9.419 người), xã Bà Điểm (7.653 người), phường Tân Tạo (3.548 người), xã Hiệp Phước (2.633 người), xã Thạnh An (2.452 người), xã Tân Nhựt (2.447 người), phường Tăng Nhơn Phú (2.333 người), xã Hưng Long (2.283 người) và xã Bắc Tân Uyên (2.189 người).

Kết quả này cho thấy sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trong phối hợp triển khai chương trình. Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động các lực lượng tại chỗ tham gia rà soát danh sách đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe, đồng thời linh hoạt bố trí địa điểm tổ chức khám và phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, trung tâm y tế khu vực cùng các bệnh viện được phân công phụ trách địa bàn để triển khai hiệu quả hoạt động khám sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Y tế nhận thấy vẫn còn một số địa phương đã tổ chức khám sức khỏe cho người dân nhưng chưa cập nhật đầy đủ số liệu lên phần mềm quản lý. Thực tế đối chiếu cho thấy số lượng người dân đã được khám tại một số địa phương cao hơn số liệu đang ghi nhận trên hệ thống. Việc chậm cập nhật dữ liệu không chỉ ảnh hưởng đến công tác theo dõi tiến độ thực hiện chương trình mà còn ảnh hưởng đến việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.

Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, đối chiếu số liệu thực tế với dữ liệu đã cập nhật trên hệ thống; tổ chức nhập đầy đủ, chính xác và kịp thời kết quả khám sức khỏe của người dân theo quy định. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện danh sách đối tượng khám, tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tham gia khám sức khỏe; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công phụ trách địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

THÀNH SƠN