Từ 18 đến 22 giờ đêm nay, tâm bão đổ bộ vào Đà Nẵng - Khánh Hòa

Chuyên gia khí tượng cảnh báo cơn bão số 13 đổ bộ đất liền sớm hơn dự báo trước đó, mạnh hơn cơn bão Damrey năm 2017.

Theo dữ liệu của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC - Hoa Kỳ), từ khoảng 18 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 6-11, bão Kalmaegi (bão số 13) đã ảnh hưởng tới đất liền ven biển Nam Trung bộ của Việt Nam.

Cơ quan khí tượng của Hoa Kỳ nhận định tâm bão số 13 đã vào đất liền Trung bộ. Ảnh vệ tinh lúc 18 giờ 30 phút tối 6-11. Nguồn: Z.E

Trao đổi với báo chí chiều tối 6-11, ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia, thông tin: Bão số 13 sẽ ảnh hưởng đất liền ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ đêm nay.

Như vậy, do bão di chuyển với tốc độ rất nhanh (25-30km/giờ) nên tâm bão đổ bộ đất liền sớm hơn dự báo trước đó (trước đó, cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ khoảng 21 giờ ngày 6-11 đến 7 giờ ngày 7-11).

Đây là cơn bão rất mạnh, đi kèm gió mạnh cấp 13 là sóng biển cao 4-6m và nước triều dâng. Sóng lớn có thể lật đổ tàu thuyền, đánh vỡ lồng bè…

Clip ông Nguyễn Xuân Hiển so sánh bão Kalmaegi và bão Damrey năm 2017

Theo ông Nguyễn Xuân Hiển, năm 2017, cơn bão Damrey mặc dù có cường độ kém hơn so với cơn bão số 13 nhưng đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho khu vực Phú Yên và Bình Định trước đây.

Sóng biển tại đảo Lý Sơn chiều tối 6-11. Clip do Cục Khí tượng - thủy văn cung cấp

Thông tin ngày 6-11 từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện với 291.384 lao động tránh bão số 13.

Từ sáng 6-11 không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm. Đồng thời, 6 địa phương đã ban hành lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền gồm: Đà Nẵng (từ 15 giờ ngày 5-11), Quảng Ngãi (từ 19 giờ ngày 5-11), Đắk Lắk (từ 6 giờ ngày 5-11), Khánh Hòa (từ 12 giờ ngày 6-11), Gia Lai (từ 17 giờ ngày 5-11) và Lâm Đồng (từ ngày 6-11).

PHÚC HẬU