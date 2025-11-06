Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 13 tại Quảng Ngãi

Khi bão số 13 đang áp sát bờ Nam Trung bộ, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Trường Sơn dẫn đầu đã có mặt tại Quảng Ngãi, kiểm tra công tác phòng chống, chỉ đạo di dời dân và bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại trước giờ bão đổ bộ.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm hỏi người dân trú bão tập trung tại trụ sở UBND xã Phổ Minh cũ, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Chiều 6-11, khi bão số 13 (Galmaegi) đang tiến gần đất liền và dự báo đổ bộ vào khu vực Nam Trung bộ vào chiều tối cùng ngày, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn đã có mặt tại tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão. Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5, tháp tùng đoàn công tác.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Cảng Mỹ Á (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: VĂN VIỄN

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Cảng Mỹ Á (phường Trà Câu), Trụ sở UBND xã Phổ Minh trước đây – nơi tổ chức di dời người dân đến trú tránh bão (nay thuộc phường Đức Phổ), và điểm sạt lở ở bãi tắm Phổ Vinh.

Tại các điểm đến, Thượng tướng Phạm Trường Sơn nghe báo cáo tình hình, trực tiếp kiểm tra phương án di dời dân, chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn kho tàng, doanh trại và hệ thống thông tin liên lạc.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho người dân trú bão tại trụ sở UBND xã Phổ Minh trước đây, nay thuộc phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VĂN VIỄN

Đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang, Thượng tướng nhấn mạnh: “Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.”

Thượng tướng Phạm Trường Sơn cũng yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; rà soát kỹ phương án “bốn tại chỗ”, bảo đảm thông tin thông suốt, sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Hiện Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, thiết bị thông tin và hậu cần tại chỗ; phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương để di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, gia cố công trình trọng điểm, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh đang khẩn trương vào cuộc với tinh thần cao nhất. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu, không để bị động bất ngờ khi bão đổ bộ.

Chuyến kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp của đoàn công tác Bộ Quốc phòng thể hiện sự quan tâm sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đối với công tác phòng, chống thiên tai; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và cơ sở hạ tầng khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền.

NGUYÊN KHÔI - VĂN VIỄN