Từ đêm 20-3, không khí lạnh yếu gây mưa ở Bắc bộ

Trong 2-3 ngày tới, thời tiết chuyển mùa tiếp tục chi phối khu vực Bắc bộ với biên độ nhiệt ngày và đêm chênh lệch, trong khi Nam bộ vẫn duy trì trạng thái nắng là chủ đạo, có thể có mưa dông vào chiều tối.

Hà Nội sẽ không giảm nhiệt do không khí lạnh lần này yếu.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 20-3 đến ngày 21-3, một đợt không khí lạnh yếu sẽ di chuyển xuống phía Nam, gia tăng mây ẩm và làm thay đổi hình thái thời tiết ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Theo đó, tại Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết ngày 20-3 phổ biến có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều, trời hửng nắng. Từ đêm 20-3, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Trong khi đó, thời tiết Nam bộ chủ đạo là nắng, riêng miền Đông Nam bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ đêm 21-3 đến ngày 29-3, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác; trưa chiều hửng nắng. Riêng từ ngày 21 đến 22-3, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác do không khí lạnh yếu gây ra.

Cùng thời gian trên, các khu vực gồm Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Miền Đông Nam bộ tiếp tục khả năng nắng nóng cục bộ.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh lần này yếu, ít làm thay đổi nền nhiệt, nhưng khiến thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái đan xen giữa mưa và nắng. Tuy nhiên, do miền Bắc đang vào thời điểm giao mùa, nguy cơ mưa đá khi không khí lạnh xuất hiện thường ở mức cao, người dân cần theo dõi để phòng tránh thiệt hại.

