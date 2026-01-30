“Tự hào cơ đồ Việt Nam” khắc họa hành trình 80 năm phát triển của đất nước

Sáng 30-1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức giới thiệu cuốn sách " Tự hào cơ đồ Việt Nam" .

Tự hào cơ đồ Việt Nam phản ánh toàn diện thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 80 năm, đặc biệt nhấn mạnh chặng đường 40 năm đổi mới.

Sách gồm ba phần. Phần thứ nhất, Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội làm rõ những dấu mốc lớn của lịch sử cách mạng giai đoạn 1930-1975, khẳng định vai trò lãnh đạo quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 đến Đại thắng mùa Xuân 1975.

Phần thứ hai, Việt Nam - Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển phản ánh những thành tựu nổi bật qua 40 năm đổi mới, từ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân đến hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phần thứ ba, Việt Nam - Khát vọng hùng cường nhấn mạnh tiền đề và động lực để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách có gần 600 trang khổ lớn, xuất bản song ngữ Việt - Anh, sưu tầm và tuyển chọn hơn 200 bức ảnh tư liệu quý, tái hiện sinh động hành trình phát triển của đất nước từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập đến giai đoạn xây dựng, phát triển và hội nhập hôm nay.

TS Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, việc ra mắt cuốn sách là bước cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.

Với 17 bài viết bao quát các lĩnh vực trọng yếu, Tự hào cơ đồ Việt Nam không chỉ là bức tranh toàn cảnh về chặng đường đã qua, mà còn góp phần khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

