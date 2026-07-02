Tự hào sống và cống hiến cho thành phố mang tên Bác

Sáng 2-7, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), thay mặt công dân thành phố, GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ có những chia sẻ xúc động.

GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng thành phố bước khỏi đau thương

GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhìn nhận, với mỗi người con đất Việt, đặc biệt là người dân Nam bộ, mốc son lịch sử ngày 30-4-1975 thống nhất non sông và sự kiện ngày 2-7-1976, Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn khắc sâu trong tâm khảm.

Là một chứng nhân của giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng đó, GS-TS-BS đã có quyết định mang tính bước ngoặt: chọn ở lại với quê hương, bám trụ cùng một thành phố vừa bước ra khỏi đau thương của chiến tranh.

“Ngày ấy, cuộc sống nhiều nhọc nhằn, bệnh viện thiếu thốn đủ bề, nhưng lòng dân chan chứa niềm tin hòa bình đến và một tương lai mới sáng lạn đang mở ra. Tôi đã sống, làm việc và cống hiến trọn cuộc đời trong hành trình đặc biệt ấy”, GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ.

Nhìn lại 50 năm qua, GS-TS-BS chia sẻ, có cảm giác thước phim đang tua lại chính cuộc đời mình. Nếu ngày ấy chọn ra đi, bà đã không thể chứng kiến thành phố hồi sinh từng ngày, không thể cùng các đồng nghiệp chung tay xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước, càng không có được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hàng vạn em bé Việt Nam của các cặp vợ chồng hiếm muộn cất tiếng khóc đầu đời ngay trên quê hương mình.

“Đó là lựa chọn của đời tôi, lắm gian khó nhưng giàu tin yêu”, GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bày tỏ. Bà ví von, cũng như TPHCM, khó khăn không thể làm chùn bước mà để tìm cách vượt qua.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, tầm vóc của TPHCM không chỉ đong đếm bằng những tòa nhà cao tầng hay đại lộ cao tốc, mà giá trị cốt lõi nằm ở những công dân bình dị, những người đã âm thầm hiến dâng tuổi xuân, tình yêu và trí tuệ cho sự phát triển chung.

Hơn nửa thế kỷ dấn thân với nghề, phần thưởng lớn nhất đối với nữ Anh hùng Lao động không phải là danh hiệu hay tấm huân chương cao quý. Mà, đó là niềm hạnh phúc tột cùng khi thấy các em bé ra đời từ thụ tinh ống nghiệm nay đã trưởng thành, bước chân vào đại học; là nhìn thấy thế hệ bác sĩ trẻ tiếp nối ngọn lửa y đức; sự tự hào khi các con, cháu trong gia đình tiếp tục làm đồng nghiệp, gánh vác sứ mệnh chăm lo sự sống.

"Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ ở lại thành phố này, TPHCM thân yêu, cũng vẫn chọn nghề y, Bệnh viện Từ Dũ và làng Hòa Bình để giữ gìn và trao đi hai chữ “dấn thân” cho đội ngũ y khoa trẻ", GS-TS-BS bộc bạch.

Động lực để người trẻ không ngừng học tập

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu, TS Mai Ngọc Xuân Đạt, Trưởng nhóm nghiên cứu, Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TPHCM, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh đã sống, chiến đấu, lao động và sáng tạo bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm đối với mảnh đất vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những cống hiến, hy sinh và nỗ lực bền bỉ ấy đã tạo dựng nền tảng để tuổi trẻ hôm nay được sống, làm việc, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

TS Mai Ngọc Xuân Đạt thay mặt thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gần 20 năm trước, TS Mai Ngọc Xuân Đạt đến TPHCM với hành trang của một người trẻ mang theo nhiều ước mơ, khát vọng cùng những bỡ ngỡ. Thành phố đã rộng mở vòng tay đón nhận anh bằng cơ hội học tập, nghiên cứu, rèn luyện và trưởng thành.

“Nơi đây, tôi được lớn lên trong môi trường giàu khát vọng đổi mới, được tiếp cận các phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu và từng bước thực hiện những công trình khoa học đầu tiên của mình”, TS Mai Ngọc Xuân Đạt bày tỏ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên hành trình theo đuổi đam mê khoa học, TS Mai Ngọc Xuân Đạt cảm nhận được niềm tin, sự quan tâm và kỳ vọng mà thành phố dành cho thế hệ trẻ. Chính điều này trở thành động lực để người trẻ không ngừng học tập, rèn luyện và nhận thức rằng "mỗi thành quả đạt được đều cần hướng tới việc đóng góp cho sự phát triển của thành phố, đất nước".

Thành phố bền bỉ vun đắp cho thế hệ trẻ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, dấn thân và khát vọng cống hiến thông qua những hoạt động Đoàn, Hội, Đội, phong trào tình nguyện…

Tại TPHCM, người trẻ được trao cơ hội để trưởng thành, được khích lệ dấn thân, học cách sống vì cộng đồng và hiểu rằng giá trị của tri thức chỉ thật sự trọn vẹn khi phụng sự Tổ quốc, thành phố và nhân dân.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

TS Mai Ngọc Xuân Đạt tự hào khi được sống trên mảnh đất hội tụ những dòng chảy văn hóa từ khắp mọi miền Tổ quốc, luôn rộng mở đón nhận người mang theo ước mơ và khát vọng cống hiến; càng tự hào hơn khi trong suốt chặng đường phát triển của đất nước, thành phố luôn tiên phong đổi mới sáng tạo, hội nhập, giữ vững vai trò đào tạo, kinh tế, khoa học công nghệ và trở thành nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp tục bước đi trên con đường mà Bác Hồ cùng các thế hệ đi trước đã mở ra.

TS Mai Ngọc Xuân Đạt cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, nghiên cứu làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, chủ động hiến kế, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của thành phố.

Qua đó, góp phần xây dựng Thành phố mang tên Bác ngày càng phát triển, ngang tầm với các đô thị trong khu vực và trên thế giới.

NHÓM PHÓNG VIÊN