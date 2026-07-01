Một năm vận hành mô hình mới: Hiện thực hóa mục tiêu chính quyền gần dân

Sáng 1-7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với hơn 557.000 đại biểu tại 3.651 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình mới, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, bộ máy mới đi vào ổn định ngay sau khi được công bố, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để khoảng trống quyền lực, không để gián đoạn phục vụ người dân.

Qua 1 năm vận hành, kết quả đạt được thể hiện cụ thể trên 6 nội dung. Trong đó, hệ thống văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước được rà soát, ban hành kịp thời, đầy đủ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền dựa trên nguyên tắc “một việc một cơ quan chủ trì, một người chịu trách nhiệm chính” từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót việc, đùn đẩy…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tiến hành đồng bộ, quyết liệt, từ đó mở rộng không gian phát triển, khắc phục triệt để sự cồng kềnh của các tầng nấc trung gian. Sắp xếp đơn vị hành chính từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm mạnh từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị. Việc này góp phần xác lập quy mô quản trị phù hợp, tối ưu hóa nguồn lực và kiến tạo phát triển.

Bộ máy của hệ thống chính trị, từ cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ, lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, hướng mạnh về cơ sở, gắn với đổi mới phương thức hoạt động.

Trong đó, tình trạng hành chính hóa, cắt khúc được khắc phục, chuyển sang cơ chế điều hành trực tiếp, liên thông Trung ương, tỉnh, xã. Độ trễ trong quyết định được thu hẹp, cá thể hóa rõ nét.

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: QUỐC HỘI

Công tác cán bộ thực hiện đồng bộ, bài bản, thận trọng, có nhiều đổi mới; đã sắp xếp, bố trí 134 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý, kiện toàn 1.853 lượt nhân sự tại 23 địa phương thực hiện sáp nhập, gắn với định hướng chuẩn bị đại hội đảng các cấp; giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư; công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp có nhiều đổi mới, đồng bộ hơn.

Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành bố trí 100% bí thư, chủ tịch tỉnh ủy, thành ủy không phải người địa phương.

“Bộ máy tinh gọn, gắn với chuyển đổi số đã hiện thực hóa mục tiêu chính quyền gần dân. Kết quả, mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09% ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu, phiền hà. Đây là minh chứng trực tiếp, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng”, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc báo cáo tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu ra những hạn chế cơ bản, như: Hệ thống thể chế, pháp luật hiện hành chưa thật sự đồng bộ; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chưa gắn đầy đủ với động lực và điều kiện đảm bảo thực hiện.

Qua rà soát, hiện còn khoảng 60 văn bản thuộc các khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình mới.

Theo đồng chí, nhiều nơi phân cấp chỉ dừng ở trao nhiệm vụ, chưa trao đủ thẩm quyền, tài chính, nhân lực và dữ liệu, làm hạn chế năng lực kiến tạo của địa phương.

“Điểm nghẽn lớn nhất hiện không phải thiếu nhân sự cơ học, mà thiếu nhân sự có chuyên môn sâu trong một số lĩnh vực đặc thù”, đồng chí đánh giá.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều. Cơ cấu chuyên môn mất cân đối ở một số lĩnh vực. Việc bố trí công chức chưa thực sự gắn kết với quản lý biên chế và vị trí việc làm. Chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ chưa hợp lý.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, toàn hệ thống cần tiếp tục đồng bộ hóa thể chế, chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ công tác, bảo đảm bộ máy tinh gọn, thông suốt, quyền hạn trách nhiệm rành mạch, hướng mạnh về cơ sở, nhằm kiến tạo không gian, động lực phát triển mới.

Trọng tâm là phân định rõ thẩm quyền liên thông theo mô hình 3 cấp: Trung ương kiến tạo thể chế, nền tảng số và giám sát; cấp tỉnh điều hành, điều phối nguồn lực, liên kết vùng; cấp xã trực tiếp thực thi, quản trị dữ liệu và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, kiến tạo phát triển.

ĐỖ TRUNG