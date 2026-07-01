TPHCM vận hành mô hình mới: Tiếp nhận, giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh

Sau 1 năm vận hành, hệ thống chính trị TPHCM hoạt động ổn định, thông suốt, liên tục. Chính quyền địa phương gần dân, sát dân, tiếp nhận và giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh.

Sáng 1-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Tăng cường cán bộ từ sở, ngành về cấp xã

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết điểm lại những kết quả nổi bật sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM.

Theo đó, ngay từ giai đoạn chuẩn bị sáp nhập, TPHCM đã thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng mạng và trang thiết bị công nghệ thông tin.

Thành phố đẩy mạnh triển khai các nền tảng số dùng chung thuộc thẩm quyền; tập trung xây dựng và làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Thường trực Thành ủy TPHCM cùng đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở biệt phái công chức hỗ trợ trực tiếp cấp xã ở một số lĩnh vực. Các sở ngành, cơ quan cấp thành phố có số điện thoại đường dây nóng nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã; ban hành cẩm nang nghiệp vụ chuyên ngành…

HĐND TPHCM ban hành các nghị quyết về hỗ trợ kinh phí thuê nhà, đi lại cho cán bộ công chức sống xa nơi công tác; chế độ chăm sóc sức khỏe, kinh phí hỗ trợ đào tạo để cán bộ an tâm công tác.

TPHCM cũng đã rà soát, sắp xếp đội ngũ, tăng cường cán bộ từ sở, ngành về cấp xã gắn với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp phó các cơ quan thuộc thành phố; cơ cấu lại đội ngũ công chức giữa các xã, phường.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau 1 năm vận hành, hệ thống chính trị TPHCM đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, liên tục. Chính quyền địa phương gần dân, sát dân.

Mô hình mới tăng tính chủ động của cơ sở, rút ngắn quy trình chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh ở phường, xã, đặc khu.

TPHCM được mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế về quy mô, hạ tầng và thu hút đầu tư; các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều đạt kết quả tích cực.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt kết quả tốt, tạo nền tảng cho TPHCM hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.

Mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu

Trong quá trình vận hành, TPHCM nhận thấy còn một số khó khăn, vướng mắc. Do đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết kiến nghị, Trung ương xây dựng kiến trúc dữ liệu thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Qua đó, đáp ứng yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", làm tiền đề để chính quyền vận hành trên dữ liệu và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM đề nghị, Trung ương tiếp tục hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống điều phối và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, liên thông, ổn định; sớm hoàn thiện các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kết nối dữ liệu.

Đồng thời, mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu để địa phương khai thác tự động, phát triển các ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật và các văn bản dưới luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, khó thực hiện.

Ngoài ra, Trung ương cho phép các địa phương thành lập một đến hai cơ quan có chức năng như một cơ quan hành chính, để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên sâu, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TPHCM đã tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt công chức phụ trách công nghệ thông tin và phục vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công. Cụ thể, thành phố triển khai hơn 100 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 30.000 lượt cán bộ công chức cấp xã, trong đó có 80% các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức theo dạng cầm tay chỉ việc, hướng dẫn trực tiếp.

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