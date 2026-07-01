Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Một phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì

Theo quy định, Ban Chỉ đạo do Bộ Chính trị thành lập, có chức năng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc tiêu cực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; các vụ án, vụ việc gây lãng phí nghiêm trọng tài chính công, tài sản công, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội và lợi ích quốc gia - dân tộc làm căn cứ để chỉ đạo; tôn trọng, không làm cản trở hoạt động bình thường, không làm thay nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quy định cũng nêu rõ tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Quy định số 205-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quy định số 191-QĐ/TW, ngày 29-10-2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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