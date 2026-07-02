Chính trị

Từ ngày hội non sông của đất nước thống nhất đến thành phố mang tên Bác

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Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI họp từ ngày 24-6 đến 3-7-1976, tại Hà Nội. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết định chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25-4-1976 trở thành ngày hội lớn của cả nước. Cùng với cử tri khắp hai miền, người dân Sài Gòn - Gia Định cầm lá phiếu lựa chọn những đại biểu vào Quốc hội chung - Quốc hội khóa VI. Từ một thành phố vừa đi qua chiến tranh, người dân hồ hởi thực hiện quyền làm chủ của công dân trong một nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI họp từ ngày 24-6 đến 3-7-1976, tại Hà Nội. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức nhà nước. Quốc hội quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định khóa Quốc hội được bầu trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 25-4-1976 là Quốc hội khóa VI; quyết định chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

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Nhân dân Thành phố Sài Gòn - Gia Định nồng nhiệt đón chào Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh và đoàn đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc (12-11-1975)
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Ngày 23-4-1976, hàng vạn nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định (từ 2-7-1976 được vinh dự mang tên Thành phố Hồ Chí Minh) mít tinh chào mừng ngày bầu cử Quốc hội thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN
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Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã thông qua Nghị quyết về tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và tổ chức nhà nước (năm 1976). Ảnh: TTXVN
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Trang bìa Báo SGGP ngày 2-7-1976 đưa tin đậm nét Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI

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