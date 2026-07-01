Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, mô hình tạo bước chuyển quan trọng về nhận thức, phương thức lãnh đạo và quản trị, năng lực thực hiện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Phó Thủ tướng, nhằm nâng cao hiệu quả mô hình mới, Chính phủ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Chính phủ đã ban hành khoảng 1.300 văn bản quy phạm pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh khoảng 40%.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, thực chất hạn chế hiện nay không phải thiếu thể chế, chính sách, mà là nhận thức và hiệu quả thực thi. Năng lực cấp xã tại một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

“Chính phủ sẽ tập trung tạo không gian phát triển, gỡ khó cho địa phương; chuyển mạnh từ giao nhiệm vụ sang giao kết quả, từ phân công nhiệm vụ chung sang trách nhiệm người đứng đầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định, việc giám sát kết quả chuyển sang bằng dữ liệu, hiệu quả thực hiện, lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng cho biết, tới đây, Chính phủ tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Cùng đó, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã.

Đồng thời nghiên cứu, phối hợp xây dựng khung tiêu chí phòng chuyên môn cấp xã, để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, đảm bảo hợp lý, tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng.

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ĐỖ TRUNG