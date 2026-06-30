Ngày 30-6, Đảng ủy Chính phủ ban hành Quyết định 319-QĐ/ĐU về việc thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, điều hành Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết định thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ do Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm Trưởng Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ triển khai từ ngày 1-7-2026 và thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIV của Đảng.

Quyết định 319-QĐ/ĐU cũng quy định Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ. Quy chế nêu rõ, bộ phận nghiên cứu chuyên đề là bộ phận tham mưu, tư vấn Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có các nhiệm vụ như nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn để tham mưu, đề xuất các nội dung, cơ chế, chính sách, phương án, giải pháp, đề án, dự án thuộc thẩm quyền quyết định hoặc cho ý kiến của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo; tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án theo chỉ đạo.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề gồm Trưởng Bộ phận, Phó Trưởng Bộ phận và các thành viên. Trưởng Bộ phận do Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có Tổ giúp việc.

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LÂM NGUYÊN