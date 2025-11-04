Chính trị

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 4-11, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về công tác cán bộ tại một số bộ, ngành.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo Biên phòng
Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng cũng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Anh Ngọc, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 2, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2; bổ nhiệm lại ông Đỗ Thanh Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Cũng trong ngày 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2433/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên (Phó Trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Bộ Công thương là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

