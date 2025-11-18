Điều trị miễn phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê

Sáng 18-11, tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã đến thăm các nạn nhân vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) và đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9).

Ông yêu cầu bệnh viện bố trí bác sĩ, phương tiện và thuốc tốt nhất để điều trị; miễn toàn bộ viện phí và chi phí thuốc men. Đồng thời ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và thưởng nóng để động viên tinh thần.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê. Ảnh: HIẾU GIANG

Cũng trong sáng nay, Sở Y tế Khánh Hòa đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và thuốc men để điều trị miễn phí cho các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê.

Các đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc xác định danh tính, bàn giao và lo hậu sự cho những trường hợp tử vong theo nguyện vọng gia đình.

Khuya 16-11, trên đoạn km45 tuyến quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh), khối đất đá sạt lở đã rơi trúng xe khách 40 chỗ 59H-53xxx đang lưu thông hướng Đà Lạt - Nha Trang. Vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Trong 19 nạn nhân bị thương được đưa về Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đã có 3 người xuất viện, 16 nạn nhân còn lại đều tỉnh táo và đang được theo dõi; một trường hợp dự kiến phẫu thuật cột sống.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG