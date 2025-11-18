Y tế - Sức khỏe

Điều trị miễn phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê

SGGPO

Sáng 18-11, tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã đến thăm các nạn nhân vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) và đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9).

Ông yêu cầu bệnh viện bố trí bác sĩ, phương tiện và thuốc tốt nhất để điều trị; miễn toàn bộ viện phí và chi phí thuốc men. Đồng thời ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và thưởng nóng để động viên tinh thần.

dasua-270719991.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê. Ảnh: HIẾU GIANG

Cũng trong sáng nay, Sở Y tế Khánh Hòa đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và thuốc men để điều trị miễn phí cho các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê.

Các đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc xác định danh tính, bàn giao và lo hậu sự cho những trường hợp tử vong theo nguyện vọng gia đình.

Khuya 16-11, trên đoạn km45 tuyến quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh), khối đất đá sạt lở đã rơi trúng xe khách 40 chỗ 59H-53xxx đang lưu thông hướng Đà Lạt - Nha Trang. Vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Trong 19 nạn nhân bị thương được đưa về Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đã có 3 người xuất viện, 16 nạn nhân còn lại đều tỉnh táo và đang được theo dõi; một trường hợp dự kiến phẫu thuật cột sống.

Tin liên quan
HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG

Từ khóa

sạt lở đèo Khánh Lê Khánh Hòa Sở Y tế Khánh Hòa Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị miễn phí miễn viện phí nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn