Chính sách vẫn còn dè dặt, chưa đủ tạo chuyển biến đột phá trong lĩnh vực y tế

Nhiều ý kiến cho rằng, những giải pháp nêu ra trong dự thảo nghị quyết vẫn có phần dè dặt, chưa đủ mạnh mẽ để tạo ra những chuyển biến đột phá như mong đợi.

Sáng 17-11, thảo luận tại tổ đại biểu (ĐB) Quốc hội TPHCM, góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, những giải pháp nêu ra vẫn có phần dè dặt, chưa đủ mạnh mẽ để tạo ra những chuyển biến đột phá như mong đợi.

Bên cạnh đó, về kỹ thuật lập pháp, những vấn đề nào có thể luật hóa được thì nên luật hóa thay vì chỉ quy định ở nghị quyết, do các cơ quan kiểm toán hay điều tra sau này thường chỉ căn cứ trên luật.

Về chính sách tiền lương và phụ cấp, ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, đề xuất tăng mức lương khởi điểm của bác sĩ, dược sĩ và bác sĩ dự phòng lên bậc 2 là quá khiêm tốn. Bậc 2 hơn bậc một hệ số khoảng 0,3 hoặc 0,4 và chỉ tiết kiệm được 3 năm làm việc, không có ý nghĩa thực tế.

“Việc đầu tư thực sự xứng đáng vào nhân viên y tế sẽ tạo nên sự khác biệt và thu hút nhân tài, đặc biệt quan trọng đối với những bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế mới ra trường”, ĐB Phạm Khánh Phong Lan phát biểu.

Tuy nhiên, cũng theo ĐB Phạm Khánh Phong Lan, cần cân nhắc việc điều chỉnh tăng hệ số lương cơ sở vì sẽ gây khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp, cơ sở y tế, và bệnh viện tự chủ, bởi họ không biết cân đối nguồn ở đâu trong khi giá viện phí không được tăng… ĐB cũng bày tỏ sự lo ngại về việc chỉ có thêm phụ cấp đặc thù cho một số khoa (như lao phổi, hồi sức cấp cứu...) có thể gây ra tâm tư cho một bộ phận khác, trong khi tất cả nhân viên đều đóng góp vào công việc chung…

Về cơ chế tự chủ và tài chính, ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, cơ sở y tế công lập cần có quyền trả lương cao (dựa trên năng lực và nguồn thu của bệnh viện) để thu hút nhân tài. Họ cũng cần có quyền tuyển dụng và sa thải nhân tài một cách thông thoáng hơn; được phân bổ lợi nhuận một cách linh hoạt hơn. Hiện tại, lợi nhuận này được phân bổ “cứng nhắc” cho các quỹ (quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ cải cách tiền lương), khiến việc sử dụng không linh hoạt.

Cũng tán thành việc ban hành nghị quyết, song ĐB Nguyễn Quốc Hùng (Ninh Bình) thẳng thắn cho rằng, nhiều chỉ tiêu mà dự thảo nghị quyết đưa ra là khó thực hiện, không khả thi. Đơn cử như từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên, "rất khó thực hiện luôn". Do đó, ĐB cho rằng, nghị quyết chỉ nên ở mức “hướng tới, phấn đấu”.

Về cơ chế thu hút, giữ chân bác sĩ về cơ sở, theo ĐB Nguyễn Quốc Hùng, hiện nay đang rất khó. Cơ chế chính sách mà dự thảo đưa ra là khá căn bản, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm, nhất là với thu hút, giữ chân bác sĩ về công tác ở vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.

ĐB Lê Hoàng Hải (Đồng Nai) quan tâm đến quy định mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân. ĐB cho rằng, cần thiết kế lại theo hướng chỉ đưa ra những quy định thể hiện sự đột phá, thay vì đưa ra nhiệm vụ gắn với các mốc thời gian thực hiện cơ chế chính sách đột phá như “từ năm 2026”, “đến năm 2030”, “từ năm 2027”...

Theo ĐB, ngay tại kỳ họp này, Chính phủ cũng trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Như vậy, nếu so sánh 2 nghị quyết thì thời gian thực hiện của Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia còn dài hơn (năm 2035).

Do đó, nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nên theo hướng chỉ quy định khung những cơ chế, chính sách. Còn chi tiết và gắn với các mốc thời gian thì nên chuyển về Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035…

Có kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành y tế, ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhấn mạnh tới đột phá trong việc mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân. ĐB đề nghị nội dung “đột phá” này trong dự thảo phải thể hiện như thế nào đó gắn kết được bảo hiểm y tế với sự hỗ trợ của Nhà nước trong thời gian tới để thực sự người dân được “miễn phí” khi khám chữa bệnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo hiểm y tế hơn 30 năm qua trong hỗ trợ khám chữa bệnh của nhân dân, ĐB Nguyễn Anh Trí, cho rằng, bảo hiểm y tế hiện nay giống như “barie” để hạn chế người dân lên khám bệnh ở tuyến trên. “Barie được dựng lên được ở thời điểm đó là hợp lý, nhưng đến nay đã không còn phù hợp. Do đó, tôi mong rằng, đừng dùng barie này để ngăn chặn, hạn chế người bệnh ở tuyến dưới lên tuyến trên, mà cần sử dụng khoa học công nghệ, trình độ cán bộ y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở. Lúc đó, tuyến trên sẽ được giảm tải tự nhiên”, ĐB Nguyễn Anh Trí nêu ý kiến.

