Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TPHCM đã tiếp nhận báo cáo của Sở ATTP ngày 11-11 về kết quả điều tra, xác minh vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Hạnh Thông (TPHCM), công văn của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm ATTP học đường và bếp ăn tập thể ngày 3-11.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ và Bộ Y tế về bảo đảm ATTP học đường và bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu hỗ trợ và phối hợp Sở ATTP trong công tác điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm. Sở Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin cơ sở điều trị, danh sách ca bệnh gửi Sở ATTP điều tra dịch tễ.

Giao Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chủ trì, phối hợp Sở ATTP, Sở Y tế và các đơn vị tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TPHCM nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm gây thiệt hại và nguy hiểm đến tính mạng người dân trên địa bàn quản lý.

Trước đó, từ ngày 5-11, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM tiếp nhận hơn 300 trường hợp ngộ độc thực phẩm sau khi ăn "Bánh mì cóc cô Bích". Kết quả xét nghiệm một số mẫu bệnh phẩm ghi nhận có vi khuẩn salmonella, được xác định là một tác nhân gây ra vụ ngộ độc.

GIAO LINH