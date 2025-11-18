Bộ Y tế: Thận trọng khi sử dụng mỹ phẩm liên quan tới MK Skincare

Ngày 18-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông tin về hoạt động nhập khẩu, công bố và kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare, đơn vị chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mang nhãn hiệu “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” ra thị trường.

Đáng chú ý, phần lớn sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp trên nhập khẩu có liên quan tới chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay, trên toàn quốc có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm đã được tiếp nhận Phiếu công bố, trong đó 150.000 sản phẩm nhập khẩu do Cục Quản lý Dược tiếp nhận và khoảng 50.000 sản phẩm sản xuất trong nước do các Sở Y tế có thẩm quyền xử lý.

Việc công bố mỹ phẩm được thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT, trong đó cơ sở công bố chỉ cần nộp Phiếu công bố sản phẩm, Giấy ủy quyền và Giấy chứng nhận lưu hành tự do. Tổ chức đứng tên công bố chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng, an toàn và hiệu quả sản phẩm trong suốt quá trình lưu thông.

Công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm được thực hiện hàng năm trên nguyên tắc quản lý rủi ro. Số liệu cho thấy mỗi năm các cơ quan chức năng lấy từ 2.464 đến 3.469 mẫu để kiểm tra chất lượng, với tỷ lệ không đạt dao động từ 1,5% đến 2,13%. Song song đó, hàng trăm sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và hàng nghìn Phiếu công bố bị thu hồi mỗi năm, bao gồm cả trường hợp vi phạm chất lượng hoặc thu hồi theo lộ trình của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Một số loại mỹ phẩm do MK Skincare nhập khẩu

Riêng năm 2024, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 23 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở với tổng số tiền 255 triệu đồng, đồng thời Thanh tra Bộ Y tế cũng xử phạt 4 cơ sở với số tiền 350 triệu đồng. Tính đến ngày 17-11-2025, Cục đã kiểm tra 35 cơ sở (gồm 12 cơ sở theo kế hoạch và 23 cơ sở đột xuất), xử phạt 11 cơ sở với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đối với Công ty MK Skincare, dữ liệu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho thấy từ năm 2018 đến nay doanh nghiệp này đã được tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, trong đó 81 Phiếu còn hiệu lực tính đến ngày 17-11. Theo kết quả rà soát ban đầu, Cục Quản lý Dược chưa nhận được phản ánh từ các Sở Y tế, hệ thống kiểm nghiệm hay người tiêu dùng về việc các sản phẩm của doanh nghiệp vi phạm chất lượng.



Ngay sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí, Cục Quản lý Dược đã ban hành các văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với Công ty MK Skincare; đồng thời chỉ đạo việc lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK”.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp kết quả kiểm nghiệm và Hồ sơ thông tin sản phẩm. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy và xử phạt theo quy định, đồng thời thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh và người dân.

Trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố.

NGUYỄN QUỐC