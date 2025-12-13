Tây Ninh dự kiến thành lập Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh

Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Tây Ninh, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh dự kiến sáp nhập, trở thành cơ sở 2, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Địa phương cũng dự kiến thành lập mới Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh.

Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của hệ thống chính trị tỉnh.

Theo đó, giữ nguyên số lượng, cơ cấu tổ chức của các ĐVSNCL thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc. Cụ thể, có 2 ĐVSNCL trực thuộc Tỉnh ủy gồm Trường Chính trị tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh; 1 đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là Trung tâm Thanh thiếu nhi và 24 Trung tâm chính trị xã, phường.

Các ĐVSNCL trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh cũng tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong năm 2026, UBND tỉnh Tây Ninh còn 11 ĐVSNCL. Trong đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh dự kiến sáp nhập, trở thành cơ sở 2 của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TPHCM và thành lập mới Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Tây Ninh.

Các ĐVSNCL thuộc các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh được sắp xếp tinh gọn còn 142 đơn vị, giảm 15 đơn vị so với hiện nay. Đơn vị thuộc UBND cấp xã, sau sắp xếp có 1.108 ĐVSNCL, trong đó 892 đơn vị lĩnh vực giáo dục, 96 trạm y tế, 96 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, 24 Ban Quản lý Dự án cấp xã (chưa bao gồm các quản lý dự án thành lập mới khi đủ điều kiện).

Cũng theo kế hoạch của Tỉnh ủy Tây Ninh, sau khi sắp xếp, địa phương còn 19 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc khối Đảng và chính quyền tỉnh. Riêng Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh sẽ được thực hiện sắp xếp sau khi Bộ Tài chính có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đang xem xét đề xuất thành lập Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh. Nguyên nhân là Tây Ninh hiện có số lượng cửa khẩu nhiều và hoạt động sôi động bậc nhất cả nước, với 3 cửa khẩu chính Kà Tum, Phước Tân, Mỹ Quý Tây cùng 13 cửa khẩu phụ (4 cửa khẩu quốc tế có ban quản lý riêng). Do đó, Ban Quản lý Cửa khẩu được thành lập có nhiệm vụ phối hợp quốc tế và xử lý tình huống phát sinh với các tỉnh giáp biên giới Campuchia để giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới, trật tự xã hội; hạ tầng và môi trường, bảo đảm điện, nước, thu gom rác thải và dịch vụ thương mại; tham mưu quy hoạch cho UBND tỉnh Tây Ninh để phát triển thương mại biên giới thông qua nâng cấp các cửa khẩu phụ và thúc đẩy giao thương hàng hóa với Campuchia.

QUANG VINH