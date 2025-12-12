Nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức phường Vũng Tàu

Chiều 12-12, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phối hợp UBND phường Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức phường. Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cùng đội ngũ CB-CC-NLĐ và đại diện 42 khu phố tham dự đông đủ.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những chuyên đề thiết thực: các hệ thống, ứng dụng và tiện ích phục vụ hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp của TPHCM; ứng dụng AI trong xử lý văn bản; công cụ AI hỗ trợ tổng hợp tài liệu Google NotebookLM… Qua đó giúp cán bộ nắm bắt công nghệ mới, thực hiện công việc nhanh hơn, chính xác hơn và hiểu rõ hơn các nền tảng số đang triển khai.

Ông Nguyễn Phúc Nhàn - Giảng viên toàn cầu Google trình bày một chuyên đề về chuyển đổi số tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn nhấn mạnh chuyển đổi số đã trở thành “chìa khóa” xây dựng nền công vụ hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Rất đông CB-CC-NLĐ phường Vũng Tàu tham dự hội nghị.

Lớp tập huấn hướng tới mục tiêu bồi dưỡng kiến thức – tăng cường kỹ năng – nâng cao phối hợp giữa Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM và phường Vũng Tàu trong triển khai nhiệm vụ. Đây được xem là hoạt động thiết thực, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ đội ngũ CB-CC-NLĐ để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

TẤN LINH