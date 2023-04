TÜV SÜD khai trương phòng thử nghiệm điện và điện tử tại TPHCM

TÜV SÜD Việt Nam, một công ty hàng đầu về dịch vụ chứng nhận, thử nghiệm, đánh giá, giám định và đào tạo và là công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn TÜV SÜD (Đức), đã khai trương phòng thử nghiệm điện và điện tử hiện đại tại TPHCM.

Với diện tích 330m2, phòng thử nghiệm này cùng với các phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 hiện có của TÜV SÜD hỗ trợ dịch vụ thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng hoàn chỉnh cho các nhà sản xuất và nhà mua hàng tại Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu chứng nhận của thị trường xuất khẩu.

Như vậy cùng với nhóm ngành hàng cứng dệt may và da giày, thực phẩm, hóa chất, phòng thử nghiệm mới sẽ hỗ trợ đầy đủ hơn về thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng cho các nhà bán lẻ và nhà mua hàng.

Tiến sĩ Johannes Bussmann, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc, Tập đoàn TÜV SÜD cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư vào con người và công nghệ tại Việt Nam trong hơn 15 năm qua. Sự đầu tư của chúng tôi vào phòng thử nghiệm hiện đại về hiệu suất và an toàn điện càng củng cố cam kết của chúng tôi đối với an toàn của người tiêu dùng và là minh chứng cho câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam trong việc trở thành một trung tâm cung ứng toàn cầu. Cơ sở mới này bổ sung thêm vào mạng lưới phòng thử nghiệm hiện có của chúng tôi tại Việt Nam và ASEAN, đồng thời củng cố vị thế toàn cầu của TÜV SÜD với tư cách là công ty hàng đầu thị trường trong lĩnh vực an toàn, chất lượng, bền vững và tuân thủ cho các sản phẩm điện tử.”