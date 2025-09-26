Tuyên án Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và 2 cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 26-9, TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1) tuyên án 26 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận (trước đây) .

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26-9

Cụ thể, bị cáo Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ", 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hình phạt bị cáo Ân nhận là 9 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Linh (cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) bị tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Thành Ngôn (cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) 7 năm tù; Trương Tấn Đạt (cựu Phó Giám đốc, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận) 8 năm tù; Lê Quang Nghĩa (cựu Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận) 4 năm tù, cùng về tội "Nhận hối lộ".

21 bị cáo còn lại là cựu cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Bình Thuận, Tập đoàn Tuấn Ân, 11 công ty mua bán hóa đơn tại Long An (trước đây) và TPHCM, chịu mức án từ 6 tháng tù treo đến 4 năm tù giam về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Toàn cảnh phiên xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Tuấn Ân và các cựu lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận (trước đây)

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2023, Huỳnh Tuấn Ân thống nhất với các lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận là ông Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn, tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 49,7 tỷ đồng.

Ân chỉ đạo chi tiền ngoài hợp đồng 9,1 tỷ đồng để “bôi trơn” cho các cá nhân tại Công ty Điện lực Bình Thuận. Trong đó, 2 cựu giám đốc Linh và Ngôn nhận hối lộ lần lượt hơn 2,3 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng.

Để che giấu lợi nhuận, Ân chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ kế toán, mua 1.163 hóa đơn khống từ 11 doanh nghiệp, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 156 tỷ đồng tiền thuế.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận tội danh như cáo buộc.

