Tuyên dương các lực lượng quân đội tham gia nhiệm vụ A80

Chiều 6-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng diễn ra Lễ tuyên dương thành tích các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Theo Bộ Quốc phòng, tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm vừa qua, lực lượng quân đội tham gia 45 khối (18 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng pháo lễ, không quân, hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số hơn 20.500 người; 200 xe, pháo; 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ô tô các loại.

Tiết mục văn nghệ trong buổi lễ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ chiến sĩ nhận thức tốt về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; 100% quân số tình nguyện tham gia, hơn 3.400 người đăng ký tham gia cả 3 lần diễu binh, 164 cá nhân là sinh viên đang theo học tại các trường đại học xin bảo lưu kết quả tham gia khối dân quân tự vệ...

Các đơn vị tham gia nhiệm vụ A80 có mặt tại lễ tuyên dương. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ trong tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Cùng với lực lượng khác, tất cả các khối, các lực lượng của quân đội, dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng.

Các nữ sĩ quan quân y tại lễ tuyên dương. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, so với các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó, tại lễ kỷ niệm, tất cả các khối đều hơn, đẹp hơn, thống nhất hơn, khí thế hào hùng hơn. Các khối đi bộ giữ tốt đội hình hàng ngang, hàng dọc. Các khối xe, pháo quân sự bảo đảm tốt khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động. Các khối đứng trang nghiêm, phấn khởi.

Lực lượng không quân bay chào mừng, pháo lễ, tiêu binh, rước đuốc nhịp nhàng, đúng kịch bản chung. Lực lượng diễu binh trên biển gây ấn tượng mạnh với những hình ảnh rất đẹp, chính quy, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng bằng khen cho các đơn vị trong quân đội tham gia nhiệm vụ A80. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, sự tham dự của khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia thể hiện sâu sắc tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị và hợp tác bền chặt với Việt Nam của các nước cũng như tính đúng đắn và hiệu quả của đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng ta.

Các cá nhân, tập thể được tuyên dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại lễ tuyên dương, ban tổ chức công bố quyết định khen thưởng và tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức thực hiện và tham gia nhiệm vụ A80.

ĐỖ TRUNG