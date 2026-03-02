TPHCM đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng

Chiều 2-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành văn bản về thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

TPHCM đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đối với các dự án đã thông xe kỹ thuật và đang hoàn thiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện đồng bộ các hạng mục còn lại. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm bù tiến độ bị chậm (nếu có); bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tuyệt đối không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình, thủ tục theo quy định. Định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM.

Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ Công an TPHCM bảo đảm an ninh trật tự tại công trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp tài sản.

Về dự án đường Vành đai 3 và các tuyến cao tốc qua địa bàn, Sở NN-MT chủ trì, phối hợp các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trong tháng 3-2026. Thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân theo nguyên tắc “chỗ ở mới ít nhất bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ”.

Sở NN-MT chủ trì phối hợp Sở Xây dựng rà soát nguồn cung đá, cát, đất đắp…, kịp thời tham mưu giải pháp bảo đảm đủ vật liệu phục vụ các dự án hoàn thành năm 2026; chủ động làm việc với các địa phương liên quan để ưu tiên nguồn cung cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính đẩy nhanh lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Riêng dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1), Sở Tài chính được giao hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 4-2026; quá trình lựa chọn phải tuân thủ đúng quy định, không để xảy ra thông thầu, bán thầu hoặc chia nhỏ gói thầu vì mục đích cá nhân.

Sở Xây dựng chủ trì đẩy nhanh hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 4 TPHCM, phấn đấu khởi công ngày 19-5-2026.

UBND TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các sở, ngành thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian”, quyết tâm không “lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bị động cả năm” trong quá trình triển khai các dự án.

QUỐC HÙNG