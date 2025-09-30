Mưa lớn bao phủ Hà Nội và miền Bắc

Sáng 30-9, Hà Nội trời tối sầm, mưa như trút nước. Mây nặng và thấp từ biển đổ vào sâu trong đất liền.

Sáng 30-9, phố Cầu Cốc (Hà Nội) ngập sâu

Suốt ngày và đêm 29-9, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa không ngớt. Đêm 29-9, nước lũ sông Thao và một số sông ở miền Bắc lên nhanh, gây ngập cục bộ ven sông tại tỉnh Lào Cai (khu vực TP Yên Bái trước đây) và một số xã ở tỉnh Phú Thọ.

Sáng 30-9, các chuyên gia khí tượng cho biết, tâm điểm mưa lớn hôm nay tập trung tại khu vực Đông Bắc bộ, từ Quảng Ninh, Hải Phòng kéo dài đến Lào Cai, Tuyên Quang.

Cột mây khổng lồ ở Bắc bộ qua ảnh radar chụp tia hồng ngoại lúc 7 giờ ngày 30-9

Nguyên nhân là do từ tối 29-9, gió Đông Nam sau bão đã mang theo một cột ẩm dày (cao) nhiều km vào đồng bằng Bắc bộ, bao phủ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Cột ẩm này tiếp tục gây mưa với cường độ lớn.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Tây Nguyên và Nam bộ, mưa giảm tạm thời trong buổi sáng nhưng dự báo chiều và tối sẽ mưa trở lại, nhất là ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ.

Nước sông dâng cao tại trung tâm tỉnh Cao Bằng sáng 30-9

Nhiều khu phố ven sông Bằng Giang ở tỉnh Cao Bằng đang chìm trong nước lũ

Nước lũ sông Thao ngập tràn những khu ven sông ở phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) ngày 30-9

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vào sáng 30-9, Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa đến rất to trong vòng 24 giờ qua. Trong đó, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang xuất hiện nhiều điểm mưa cực lớn.

Cụ thể lượng mưa từ 19 giờ ngày 29-9 đến sáng sớm 30-9 tại một số trạm đã vượt ngưỡng 100mm như: khu vực thủy điện Hòa Thuận (Cao Bằng) 125,4mm, Tiên Nguyên 2 (Tuyên Quang) 133,8mm, Trung Tâm 1 (Lào Cai) 161,4mm, Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 118,8mm.

Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang vẫn mưa 40-80mm, có nơi vượt 150mm. Các địa phương khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

PHÚC HẬU