TPHCM: Ngày đầu cấp đăng kiểm điện tử, nhiều trung tâm nghẽn mạng

Ngày đầu triển khai quy trình kiểm định khí thải mới và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử tại TPHCM đã ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ, nhiều phương tiện phải chờ đợi hàng giờ.

Sáng 2-3, ghi nhận tại chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa), lượng xe đổ về từ rất sớm, xếp hàng dài ra đến mặt đường. Đây là cao điểm đăng kiểm của tháng 2 và 3, trùng thời điểm toàn quốc bắt đầu áp dụng quy trình đo khí thải mới và cấp giấy chứng nhận điện tử nên áp lực tăng cao.

Xe xếp hàng chờ đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tuy nhiên, do hệ thống phần mềm bị “treo” nhiều lần, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ diễn ra chậm. Từ khoảng 6 đến 10 giờ sáng, trung tâm chỉ đăng kiểm được 2 xe. Nhiều tài xế mệt mỏi chờ đợi, thậm chí phải dời lịch sang ngày khác.

Ông Nguyễn Văn Chương (45 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh), chủ xe thứ hai được kiểm định trong buổi sáng, cho biết dù chờ đợi khá lâu nhưng ông vẫn ủng hộ việc cấp giấy chứng nhận điện tử vì thuận tiện, dễ tra cứu và không lo thất lạc. Ông đã bảo dưỡng xe kỹ lưỡng nên tự tin đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới.

Tương tự, anh Võ Văn Trí, có mặt từ 8 giờ sáng, cho biết Trung tâm làm việc từ 7 giờ 30, nhưng do hệ thống mới vận hành ngày đầu còn điều chỉnh kỹ thuật nên khâu xử lý khá chậm, tôi phải chờ rất lâu mới nhận được kết quả.

Ông Nguyễn Chí Linh, Phụ trách cơ sở đăng kiểm Hồng Hà, xác nhận phần mềm cấp giấy điện tử từ Cục Đăng kiểm Việt Nam có thời điểm bị nghẽn do quá tải. Hệ thống phát sinh lỗi đường truyền, chậm cập nhật kết quả, chưa đồng bộ dữ liệu để xuất giấy chứng nhận, khiến việc in tem kiểm định và thực hiện chữ ký số bị gián đoạn. Trung tâm buộc phải tạm ngưng nhận thêm xe ngoài số đã bốc từ sớm để chờ khắc phục kỹ thuật.

Theo ông Linh, nếu phần mềm vận hành trơn tru, thời gian kiểm định sẽ được rút ngắn đáng kể: xe con khoảng 20-30 phút, xe tải từ 30-35 phút. Trung bình mỗi ngày, chi nhánh Hồng Hà đăng kiểm 160-170 xe, nhưng do sự cố nên chưa thể thống kê cụ thể số lượng trong ngày đầu triển khai.

Nhiều trung tâm nghẽn mạng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tình trạng tương tự cũng ghi nhận tại một số trung tâm khác. Đại diện Trung tâm Đăng kiểm 50-02S (phường Hòa Bình) cho biết, ngày đầu áp dụng quy trình mới một số phần mềm chưa hoàn thiện, dữ liệu chưa thống nhất, dẫn đến cập nhật chậm. Các lỗi phát sinh đã được báo cáo về Cục Đăng kiểm để kịp thời nâng cấp, điều chỉnh.

Tại Trung tâm đăng kiểm 50-01S (KCN Tân Tạo), thông tin tất cả sự cố cũng đều được phản hồi về Cục Đăng kiểm để cập nhật, điều chỉnh.

Theo quy định mới áp dụng từ ngày 1-3, quy trình kiểm định khí thải được siết chặt hơn. Đối với ô tô chạy xăng, ngoài đo ở tốc độ không tải thấp, bắt buộc bổ sung đo ở tốc độ không tải cao. Tiêu chuẩn khí thải áp dụng theo năm sản xuất của phương tiện, từ mức 1 đến mức 4 và sẽ tiếp tục nâng cao trong thời gian tới, nhất là tại Hà Nội và TPHCM. Song song đó, giấy chứng nhận kiểm định điện tử chính thức triển khai toàn quốc, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Giấy chứng nhận điện tử tích hợp mã QR để tra cứu, xác thực trực tuyến, góp phần hạn chế làm giả, nâng cao tính minh bạch. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ xe có thể truy cập địa chỉ https://gcndangkiem.vr.org.vn, nhập biển số (kèm màu biển), 6 số cuối của số khung và loại xe để tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin kiểm định, mức khí thải đạt được, thời hạn hiệu lực và mã QR liên kết đến bản chứng nhận điện tử. Trường hợp có nhu cầu, cơ sở đăng kiểm vẫn in bản giấy và đóng dấu xác nhận. Các đơn vị đăng kiểm khuyến cáo chủ xe chủ động bảo dưỡng định kỳ tại các gara uy tín, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải, đèn chiếu sáng, lốp, phanh và sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn trước khi đi đăng kiểm để tránh bị “trượt”, gây tốn thời gian và chi phí.

Dù còn trục trặc trong ngày đầu triển khai, cả cơ quan quản lý và người dân đều đánh giá việc số hóa thủ tục mang lại nhiều lợi ích. Người dân giảm áp lực bảo quản giấy tờ, dễ dàng tra cứu; cơ quan chức năng thuận tiện hơn trong quản lý, giám sát dữ liệu.

Nhiều tài xế kỳ vọng từ nguồn dữ liệu số hóa toàn quốc, cơ quan quản lý sẽ có cơ sở xây dựng chính sách giao thông linh hoạt, như phân luồng phương tiện dựa trên tiêu chuẩn khí thải thay vì áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính cứng nhắc.

QUỐC HÙNG