Ùn ứ phương tiện ở cửa ngõ phía Tây TPHCM

Trong chiều 21 và ngày 22-2 (tức mùng 5 và sáng mùng 6 Tết Bính Ngọ), hàng ngàn phương tiện từ miền Tây đổ về TPHCM khiến quốc lộ 1 và tuyến cao tốc kẹt xe kéo dài.

Lượng phương tiện trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hướng về TPHCM) ùn ứ

Trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận hướng đi TPHCM, lượng phương tiện tăng đột biến, di chuyển chậm và ùn ứ kéo dài tại một số đoạn.

Còn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, lực lượng cảnh sát giao thông phải túc trực điều tiết giao thông, hạn chế ùn ứ và hỗ trợ một số phương tiện nổ lốp. Đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tài xế nắm rõ tình hình, tìm lộ trình lưu thông thay thế.

Phương tiện gặp sự cố trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ngày 22-2

Lượng xe máy rất đông trên quốc lộ 1 hướng về TPHCM ngày 22-2. Ảnh: T.T

Trưa 22-2, trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, hướng miền Tây về TPHCM, tại km87, một xe tải bị sự cố phải dừng ở làn 2 khiến phương tiện ùn ứ nghiêm trọng.

Cùng thời điểm, tuyến quốc lộ 1 qua Đồng Tháp, mặc dù có CSGT túc trực điều tiết tại các ngã ba, ngã tư và những “điểm nóng” thường xảy ra kẹt xe nhưng do lượng phương tiện quá đông, đặc biệt xe máy, khiến nhiều đoạn đường xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm.

Tại ngã tư Đồng Tâm, áp lực giao thông trở nên căng thẳng do tiếp nhận cùng lúc hai luồng xe lớn từ cầu Rạch Miễu 2 và quốc lộ 1 từ phía Cần Thơ đổ về. Lực lượng chức năng phải chặn hướng từ cầu Rạch Miễu vào tuyến cao tốc, điều tiết dòng xe rẽ phải vào quốc lộ 1 về phía ngã ba Trung Lương.

Rất đông phương tiện lưu thông qua ngã tư Đồng Tâm

Để tránh kẹt xe, nhiều tài xế đã chọn các tuyến đường nhỏ để di chuyển.

Trên các tuyến quốc lộ 1 qua Đồng Tháp, cao tốc TPHCM - Trung Lương – Mỹ Thuận, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng cảnh sát cơ động túc trực 100% quân số để phân luồng, nỗ lực cao nhất để giảm thiểu ùn tắc, giúp người dân di chuyển an toàn.

NGỌC PHÚC