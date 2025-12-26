Ứng dụng AI để dự báo chính xác thời tiết biễn biến bất thường

Quan trắc viên Trạm thuỷ văn Phước Hoà đang tiến hành các bước để đo lưu lượng dòng chảy trên sông. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hồ Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ chia sẻ, trong thời gian qua, đài đã nghiên cứu cải tiến một số nội dung phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại phòng dự báo và một số đài khí tượng thủy văn tỉnh. Một số công đoạn thực hiện bản tin đã được tự động hóa, kết quả cho thấy đã tiết kiệm được thời gian, nhân lực. Bên cạnh đó, đài còn nghiên cứu giải pháp công nghệ trên nền tảng IoT cho mô hình quản lý, khai thác hệ thống trạm quan trắc khí tượng thủy văn.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 tại Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ. Ảnh: TH

“Trong thời gian tới, đài sẽ tích cực trong công tác chuyển đổi số, xây dựng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự báo, cảnh báo theo hướng hiện đại, tự động, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác dự báo, cảnh báo. Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác thông tin liên lạc, các đường truyền hoạt động ổn định và đảm bảo các mặt chuyên môn về thu phát số liệu, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai”, ông Hồ Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, bà Đặng Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cho biết, Nam bộ hiện nay có đủ các loại hình thiên tai, đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công tác dự báo cần có độ chính xác cao, cần đẩy mạnh các thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Chính vì thế, công tác dự báo, cảnh báo cần phải thay đổi cách tiếp cận. Ví dụ công tác dự báo nguồn nước phải có tính thống nhất theo từng hệ thống sông như sông Cửu Long, sông Đồng Nai…

THANH HIỀN