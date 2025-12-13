Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân dự kiến khánh thành ngày 19-12

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hứa hẹn tạo diện mạo mới cho không gian đô thị ven biển.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã mang lại diện mạo mới cho phường Vũng Tàu. Ảnh: Q.V

Ngày 13-12, ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu (TPHCM), cho biết Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 19-12.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của TPHCM về chỉnh trang đô thị, với tổng mức đầu tư hơn 1.068 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hạng mục như xây dựng hầm đi bộ, công viên, quảng trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, trong đó công viên Thùy Vân và quảng trường Tam Thắng là các hạng mục trọng tâm.

Điểm nhấn của dự án là tháp Tam Thắng, gồm hơn 143 trụ tháp có chiều cao từ hơn 3m đến trên 30m. Hạng mục này đã hoàn tất thi công, vận hành thử nghiệm an toàn từ tháng 9-2025 đến nay. Cùng với đó là hệ thống đài phun nước, quảng trường, đường dạo bộ, các công trình kiến trúc được ốp lát đá granite và bazan khò lửa, kết hợp hệ thống cây xanh, thảm cỏ và chiếu sáng đồng bộ.

Phần công viên Thùy Vân có chiều dài khoảng 3,2km, trên tổng diện tích 19,2ha. Dự án còn xây dựng 6 trạm dịch vụ công cộng ngầm, mỗi trạm có diện tích hơn 1.000m², với kiến trúc nổi theo các chủ đề như Làng chài, Con sò, Ốc biển, Mây, Cây, Khí đốt…, đến nay đã hoàn tất xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Một số hạng mục của dự án đã được đưa vào sử dụng từ dịp lễ 2-9 vừa qua. Tuy nhiên, hạng mục mở rộng quảng trường Tam Thắng, kết nối với các công trình vệ tinh, hiện vẫn đang được gấp rút hoàn thiện.

Theo Ban Quản lý dự án, đến ngày 19-12, toàn bộ các hạng mục công trình sẽ hoàn thành, đủ điều kiện tổ chức khánh thành. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ người dân và du khách, đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa – du lịch lớn, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

QUANG VŨ