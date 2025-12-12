Tập huấn cho lực lượng thu gom rác dân lập

Ngày 12-12, Liên minh tái chế Bao bì Việt Nam cùng Tổ chức Hành động vì môi trường và Phát triển (Enda) phối hợp với các phường Tam Bình, Hiệp Bình, Thủ Đức, Linh Xuân (TPHCM) tổ chức tập huấn về an toàn lao động và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất cho gần 80 lao động thu gom rác dân lập.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Trưởng đại diện Enda Việt Nam cho biết, thu gom rác là một trong những công việc nguy hiểm, nhiều rủi ro. Người thu gom rác thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy như kim tiêm, các vật sắc nhọn; bị xe đụng từ phía sau; bị người dân la mắng khi đậu xe trước nhà để đi thu gom rác trong hẻm, bưng các vật nặng sai tư thế; hít khí thải, hóa chất từ chất thải…

Các tác nhân trong môi trường có thể gây hại đến sức khỏe con người, chẳng hạn như bị thương, mất tập trung, tâm trạng xấu, chóng mặt, say nắng, mất nước, mệt mỏi. Đặc biệt, khi tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại có trong rác thải người lao động có thể bị dị ứng, khó thở, hen suyễn, vấn đề tiêu hóa…

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Trưởng đại diện Enda Việt Nam chia sẻ thông tin tại buổi tập huấn. Ảnh:MINH HẢI

Lực lượng thu gom rác dân lập tham gia buổi tập huấn. Ảnh:MINH HẢI

Để có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lực lượng TGRDL trong quá trình làm việc, bà Linh đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cần hỗ trợ thiết thực hơn, nhất là có bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, hỗ trợ dụng cụ lao động, quần áo phản quan...

Bà Nguyễn Kim Hoa, Phó Giám đốc Hợp tác xã Môi trường Liên Hiệp, TPHCM cũng cho biết lực lượng TGRDL hiện nay đang phải làm việc trong một môi trường nhiều khó khăn như nắng mưa, ngày đêm, rủi ro khi đi gom rác…

Điều kiện làm việc thì khó khăn, nhưng mức thu nhập thấp, khó tiếp cận các vấn đề an sinh xã hội. Do vậy, cần có chính sách hỗ trợ tốt hơn cho lực lượng này bởi đây là bộ phận rất quan trọng trong việc đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường cho thành phố, bà Hoa chi sẻ

MINH HẢI