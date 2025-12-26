Phường Vũng Tàu (TPHCM) xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Phường Vũng Tàu (TPHCM) là địa bàn trọng điểm về phát triển du lịch, đang quyết liệt xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặc biệt trong dịp cuối năm và lễ tết với cam kết “công tâm và minh bạch” trên tất cả các tuyến đường. Trong đó, tập trung vào chợ tự phát, hàng rong, kinh doanh gây mất mỹ quan, nhằm xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, đáng đến và đáng sống.

Quyết liệt xử lý vi phạm

Ngày 26-12, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường trung tâm như: Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, Lý Thường Kiệt…

Qua ghi nhận, vẫn còn một số hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để cơi nới thêm bàn ghế, để xe, bảng biển…

Lãnh đạo phường Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn văn minh đô thị. Ảnh: QUANG VŨ

Tại một số cửa hàng trên đường Võ Thị Sáu xảy ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè để hàng hóa trông khá nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Khi được lực lượng chức năng nhắc nhở và giải thích, chủ cửa hàng nhanh chóng thu dọn vào bên trong. Theo Công an phường Vũng Tàu, các cửa hàng tạp hóa này đã nhiều lần vi phạm và bị lực lượng chức năng lập biên bản. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn tái phạm.

“Chúng tôi sẽ thường xuyên hậu kiểm, đề nghị chủ các cơ sở kinh doanh ký cam kết không lấn chiến lòng đường, vỉa hè. Trường hợp tái diễn sẽ xử phạt, thu hồi giấy phép kinh doanh”, đại diện Công an phường Vũng Tàu cho biết.

Trong buổi kiểm tra, đã có nhiều hộ kinh doanh bị nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, trả lại vỉa hè bị lấn chiếm.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, sau nhiều năm thực hiện chủ trương lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, tình hình trật tự đô thị, quản lý lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vỉa hè đã thoáng đãng, cơ bản người đi bộ có lối đi trên hè phố. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, một số tuyến đường vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm bãi đậu xe, để vật dụng… xảy ra phổ biến nhưng các khu phố chưa kiên quyết và tích cực xử lý.

Vì một đô thị văn minh - xanh - sạch - đẹp

Chính quyền phường Vũng Tàu xem công tác lập lại trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong đợt cao điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026, phường Vũng Tàu thường xuyên tuần tra, kiểm tra, tập trung vào các khu vực họp chợ tự phát, các tuyến đường kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; các trường hợp bán hàng rong, kinh doanh trái phép trong khu vực công viên, bãi tắm, khu du lịch gây mất mỹ quan đô thị sẽ bị xử lý nghiêm. Trường hợp cần thiết, các cơ quan, phòng chuyên môn làm xuất văn bản đề nghị Công an TPHCM phối hợp, hỗ trợ xử lý.

Lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán trên đường Võ Thị Sáu (phường Vũng Tàu, TPHCM) không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: QUANG VŨ

Vào cuối tuần, phường còn tăng cường cán bộ, công chức tham gia hỗ trợ các lực lượng ra quân, xử lý. Trường hợp vi phạm lần đầu, chúng tôi tuyên truyền nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, UBND phường Vũng Tàu giữ vững và nhân rộng mô hình các tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận trên địa bàn phường, tạo phong trào tự nguyện, thi đua giữ gìn trật tự vệ sinh, văn minh đô thị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Một hộ kinh doanh trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Vũng Tàu) phải thu dọn đồ đạc, tháo dỡ bảng hiệu lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: QUANG VŨ

Tuy nhiên, để việc giữ gìn trật tự đô thị được thường xuyên và lâu dài, phường giao địa bàn cho các khu phố thường xuyên kiểm tra, giám sát.

QUANG VŨ