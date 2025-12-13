Học sinh biến rác thải thành thời trang, lan tỏa thông điệp xanh

Học sinh trên địa bàn phường Long Hương (TPHCM) đã biến rác thải thành những bộ trang phục giàu thẩm mỹ trong hội thi thời trang tái chế với chủ đề “Sông Dinh trong tôi”.

Dù làm từ rác thải tái chế, nhưng các trang phục vẫn rất đẹp mắt

Sự kiện diễn ra vào tối 12-12, do UBND phường Long Hương tổ chức, thu hút 10 đội thi với hàng trăm học sinh tham gia.

Từ túi nilông, báo cũ, chai nhựa đến bao bì y tế, các em đã sáng tạo nên những thiết kế độc đáo, thể hiện sự khéo léo trong cách sử dụng vật liệu. Trên sân khấu, nhiều em hóa thân thành các loài sinh vật đặc trưng của dòng Sông Dinh như cua, bạch tuộc, cá, sứa…, giống như một “đại dương thu nhỏ”.

Những vật liệu tái chế được xử lý khéo léo thành vảy cá, càng cua, xúc tu hay lớp áo mềm của các loài thủy sinh, vừa bắt mắt vừa mang ý nghĩa bảo vệ môi trường nước.

Hội thi thu hút đông đảo học sinh và người dân tham dự

Không khí hội thi sôi nổi, hấp dẫn ngay từ đầu với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả. Các thiết kế không chỉ gây ấn tượng về hình thức mà còn khơi gợi nhận thức về rác thải nhựa và trách nhiệm gìn giữ môi trường sống. Đây cũng là dịp để học sinh hiểu hơn về giá trị của dòng Sông Dinh, đồng thời hình thành thói quen tái chế và sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

Những sản phẩm tái chế gây ấn tượng cho khán giả

Đại diện lãnh đạo UBND phường Long Hương cho biết, chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng địa phương xanh - sạch - đẹp. Hội thi là cơ hội để các em sáng tạo và truyền đi thông điệp sống xanh thông qua những bộ trang phục tái chế.

Không chỉ là diễn thời trang, hội thi còn góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và 4 giải phụ cho các đội có phần thể hiện xuất sắc.

TRÚC GIANG