Ngày Chủ nhật xanh gắn kết cộng đồng phường Bình Lợi Trung

Sáng 14-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Lợi Trung (TPHCM) tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 164, tại khu vực công viên dạ cầu Bình Lợi, thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Ông Lê Hoàng Linh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung, trao quyết định công nhận cho các khu phố trên địa bàn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Người dân TPHCM không xả rác ra đường, vì thành phố sạch và thân thiện môi trường”.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao quyết định công nhận danh hiệu “Khu dân cư sạch, xanh, thân thiện môi trường” và “Khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản” năm 2025 cho các khu dân cư đạt tiêu chí. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cộng đồng đoàn kết, tự quản từ cơ sở.

Bà Thái Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung (áo đỏ) trao tặng quà an sinh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bên cạnh đó, chương trình triển khai hoạt động “Đổi cũ, được mới - vì môi trường xanh”, trao quà chăm lo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và tặng cây xanh cho người dân, góp phần lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng bền vững.

Ngay sau phần lễ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan khu vực bãi đất trống dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi, trả lại không gian sạch đẹp cho khu dân cư.

