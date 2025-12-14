Sức sống cơ sở

Nhiều công trình thiết thực vì TPHCM văn minh, sạch đẹp

Ngày 14-12, Thành Đoàn TPHCM đã triển khai các hoạt động “Vì thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn” và ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 164, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại phường Phú An, lễ ra quân hưởng ứng các hoạt động xây dựng đô thị văn minh diễn ra sôi nổi, thiết thực. Trong chương trình, Thành Đoàn TPHCM đã trao tặng công trình tuyến Đường cờ Tổ quốc; “Thắp sáng tuyến phố văn minh”; tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy và tặng 100 áo phao cho người dân; trang bị ghế đá; trao 40 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt…

597809581_1177525147893192_7448148840758343195_n.jpg
Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải trao tặng bảng biểu trưng các công trình thanh niên cho địa phương
z7325799976149_8d711a151f3bd44cf7bd15f83184d2bd.jpg
Học sinh nhận quà tại chương trình

Đoàn viên, thanh niên đã cùng tham gia vào các hoạt động đổi rác thải lấy quà, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, chỉnh trang các tuyến đường văn minh – sạch – đẹp.

PA.jpg
Ra quân các đội hình văn minh đô thị trên địa bàn phường Phú An
z7325860400073_1dbfc2c64f624e5a65b4d4633ec43b58.jpg
Hoạt động trồng cây xanh sau lễ ra quân tại phường Phú An

* Tại Chung cư Thới An (phường Thới An), Thành Đoàn TPHCM đã phát động chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 164 năm 2025. Dịp này, ban tổ chức trao tặng cây xanh, thùng rác cho người dân tại khu phố; cùng 50 suất quà đến học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn.

z7325799976142_bd4092efdd4e938dbdb8dc13be90d8a0.jpg
Người dân nhận cây xanh tại chương trình

Ngay sau lễ ra quân, thanh niên cùng tham gia hoạt động đổi rác thải nhựa và thu gom dầu ăn cũ đã qua sử dụng lấy cây xanh; ra quân đội hình phát phiếu bướm tuyên truyền về dịch bệnh sốt xuất huyết; dọn tuyến kênh rạch, phát quang bụi rậm các tuyến đường tại khu dân cư khu phố 4.

qàu.jpg
Học sinh nhận quà tại chương trình
Thới An.jpg
Gian hàng đổi rác thải nhựa lấy cây xanh tại phường Thới An
thùng rác.jpg
Trao tặng thùng rác đến các hộ dân phường Thới An
CẨM TUYẾT

Từ khóa

TPHCM Thành Đoàn TPHCM phường Phú An phường Thới An Ngày Chủ nhật xanh năm 2025 bảo vệ môi trường mảng xanh

