Nhiều công trình thiết thực vì TPHCM văn minh, sạch đẹp

Tại phường Phú An, lễ ra quân hưởng ứng các hoạt động xây dựng đô thị văn minh diễn ra sôi nổi, thiết thực. Trong chương trình, Thành Đoàn TPHCM đã trao tặng công trình tuyến Đường cờ Tổ quốc; “Thắp sáng tuyến phố văn minh”; tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy và tặng 100 áo phao cho người dân; trang bị ghế đá; trao 40 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt…
Đoàn viên, thanh niên đã cùng tham gia vào các hoạt động đổi rác thải lấy quà, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, chỉnh trang các tuyến đường văn minh – sạch – đẹp.
* Tại Chung cư Thới An (phường Thới An), Thành Đoàn TPHCM đã phát động chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 164 năm 2025. Dịp này, ban tổ chức trao tặng cây xanh, thùng rác cho người dân tại khu phố; cùng 50 suất quà đến học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn.
Ngay sau lễ ra quân, thanh niên cùng tham gia hoạt động đổi rác thải nhựa và thu gom dầu ăn cũ đã qua sử dụng lấy cây xanh; ra quân đội hình phát phiếu bướm tuyên truyền về dịch bệnh sốt xuất huyết; dọn tuyến kênh rạch, phát quang bụi rậm các tuyến đường tại khu dân cư khu phố 4.