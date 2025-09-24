Ứng dụng công nghệ trong tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Ngày 24-9, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp công nghệ để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ được tổ chức tại Hội trường A, Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2)

Theo đó, các giải pháp công nghệ sẽ được đưa vào phục vụ đại hội như: Xây dựng Cổng thông tin đại hội cung cấp thông tin, văn kiện, danh sách đại biểu; Triển lãm 3D lịch sử Đảng bộ; Ứng dụng “Sổ tay Đại hội” tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thảo luận và tổng hợp ý kiến; Hệ thống quản lý điểm danh bằng RFID và nhận diện khuôn mặt; Nâng cấp ứng dụng “Tây Ninh Smart” thành công cụ phục vụ đại hội.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cũng sẽ triển khai hệ thống tin nhắn SMS, Zalo và chatbot AI hỏi – đáp thông tin về đại hội, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch cho đại biểu và người dân tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, đến nay, tỉnh Tây Ninh cũng triển khai các nền tảng số dùng chung ở cấp xã đã được đồng bộ; 100% UBND xã, phường đã triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử; gần 11.100 chứng thư số chuyên dùng được cấp phát; hơn 6.800 tài khoản thư điện tử công vụ đã được sử dụng rộng rãi. Việc trao đổi văn bản điện tử đạt trên 99% ở cả cấp tỉnh và cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, giảm giấy tờ thủ tục.

Toàn tỉnh Tây Ninh có gần 3.900 trạm phát sóng di động và internet cáp quang phủ 100% ấp, khu phố, với 95,25% hộ gia đình có kết nối internet băng thông rộng. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã triển khai hạ tầng phục vụ ứng dụng IoT, giám sát sản xuất, môi trường và điều hành…

NGỌC PHÚC