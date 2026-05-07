Nước và cuộc sống

Ủng hộ 1 ngày lương hướng về biển đảo quê hương

SGGP

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã trao 500 triệu đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1.

Nguồn kinh phí trên là sự đóng góp 1 ngày lương của toàn thể cán bộ, công nhân viên SAWACO, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hưởng ứng các chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và “Quỹ vì người nghèo thành phố” năm 2026. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, sự sẻ chia của tập thể người lao động ngành cấp nước thành phố là hoạt động ý nghĩa, góp phần tiếp thêm nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, SAWACO còn phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM để hỗ trợ 200 bệnh nhân nghèo tại tỉnh Tây Ninh mổ mắt miễn phí.

Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị và huấn luyện quân sự năm 2026 cho lực lượng tự vệ Khối tham mưu Tổng công ty. Theo đó, chương trình huấn luyện diễn ra trong 12 ngày tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa (TPHCM). Các học viên được huấn luyện quân sự, thực hành điều lệnh đội ngũ, rèn luyện tác phong, kỷ luật quân đội; huấn luyện kỹ thuật sử dụng vũ khí, thực hành tháo lắp súng AK và bảo quản vũ khí quân trang. Ngoài ra, học viên cũng được học tập chuyên đề “Định hướng dư luận về tình hình thời sự trong nước và quốc tế hiện nay” và trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại cơ quan, tổ chức, địa phương.

HẠNH NGUYÊN

ĐINH BÍCH

