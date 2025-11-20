SAWACO: Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động

Người tham gia tập huấn được thông tin những kiến thức mới về an toàn, vệ sinh lao động như: tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; cách tổ chức bộ máy an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; các yếu tố nguy hiểm và biện pháp làm việc an toàn trong hầm, hố sâu, hầm van, đường ống.

Theo ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Tổng giám đốc SAWACO, đợt tập huấn giúp cán bộ quản lý hiểu rõ hơn các chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị.

ĐINH BÍCH