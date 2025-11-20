Nước và cuộc sống

SAWACO: Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động

SGGP

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) phối hợp Công ty Huấn luyện an toàn khu vực phía Nam tổ chức tập huấn định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo khối tham mưu và các đơn vị thành viên.

Người tham gia tập huấn được thông tin những kiến thức mới về an toàn, vệ sinh lao động như: tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; cách tổ chức bộ máy an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; các yếu tố nguy hiểm và biện pháp làm việc an toàn trong hầm, hố sâu, hầm van, đường ống.

Theo ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Tổng giám đốc SAWACO, đợt tập huấn giúp cán bộ quản lý hiểu rõ hơn các chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị.

ĐINH BÍCH

Từ khóa

Nguyễn Thanh Sử SAWACO Tổng quan Văn bản quy phạm pháp luật An toàn lao động Tập huấn Đường ống Vệ sinh Bộ máy Lao động

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn