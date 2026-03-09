Lắp đặt trụ nước uống tại vòi phục vụ người dân phường Phước Long

Ngày 9-3, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV – SAWACO) đã lắp đặt trụ nước uống tại vòi tại cổng Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ phường Phước Long (TPHCM).

Công nhân ngành cấp nước thực hiện lắp đặt trụ nước uống tại vòi ngày 9-3

Đây là trụ nước uống tại vòi thứ 39 được SAWACO lắp đặt và quản lý. Tất cả các trụ nước uống tại vòi đều được thực hiện ở khu vực đông người dân qua lại.

Có mặt tại công trình để chỉ đạo công nhân trong quá trình thi công, ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO chia sẻ, hiện nay người dân TPHCM đều đã được tiếp cận nước sạch.

Ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAWACO trao đổi cùng công nhân trong quá trình lắp đặt trụ nước uống trực tiếp để phục vụ người dân

Theo ông Dương Hồng Nhân, để bảo đảm nước an toàn và ổn định, đơn vị đang áp dụng cơ chế giám sát nhiều tầng, từ nguồn nước thô đến từng điểm trên mạng lưới. SAWACO cũng đưa ra nhiều giải pháp để giám sát chất lượng nước, nâng chuẩn hệ thống nhằm tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi.

Ngoài lắp đặt trụ nước uống tại vòi, đơn vị cũng tài trợ lắp đặt hệ thống tưới tự động cho khuôn viên đài tưởng niệm.

Theo ông Phạm Huỳnh Bá Đạt, Phó giám đốc Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, việc cấp nước, uống nước tại vòi đã được triển khai từ năm 2025 theo tinh thần chỉ đạo của tổng công ty.

SAWACO lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho khuôn viên nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ phường Phước Long

Riêng trong năm 2025 đơn vị đã cho gắn 11 trụ. Trong năm 2026, đơn vị tiếp tục thực hiện tại các điểm thuộc phường: Phước Long, Long Trường, Bình Trưng.

Ông Phạm Huỳnh Bá Đạt cho rằng, việc lắp đặt các trụ nước tại những khu vực công cộng, điểm di tích không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh TPHCM văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Tính đến nay, trên địa bàn quản lý của SAWACO đã có 39 trụ nước uống tại vòi được lắp đặt, trong đó 24 trụ đã chính thức đi vào hoạt động. Cụ thể, SAWACO quản lý 18 trụ (9 trụ đã sử dụng, 9 trụ đang bàn giao); Công ty CP Cấp nước Thủ Đức: 12 trụ; Công ty CP Cấp nước Bến Thành: 10 trụ; Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn: 8 trụ.

THÁI PHƯƠNG